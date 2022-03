E se a minha rua se chamasse Morigue?

Ao comemorar 250 anos de fundação e 200 de cidade, é preciso olhar para trás, sem se perder.

Pois o caminho se faz ao andar, andando para frente. Porém, é mais fácil caminhar, se a gente conhece um pouco dele. Aqui, os nossos antepassados foram pouco seletivos nas denominações. Se fossem mais assertivos, teríamos feito outras homenagens, em vez de repetir nomes em ruas e praças. Talvez tivéssemos o nome de Morigue ou Chico Pedro num logradouro. Afinal, foi este lutador que mais defendeu nossa capital do cerco farroupilha que durou quatro longos anos.

Nossa cidade dá nomes a escravocratas como Barão de Ubá e Barão de Cotegipe, mas se esquece do Príncipe Custódio e do Bará do Mercado, símbolos da religião afro.

Tem a Avenida Bento Gonçalves, um monumento, o Regimento da Brigada, sem esquecer do Grande Prêmio Bento Gonçalves - prova para cavalos da raça puro sangue inglês de corrida disputada no Hipódromo do Cristal. Mas nada que seja denominado de Reynaldo Moura e Giba Giba.

General Netto é uma rua no Bairro Floresta e Davi Canabarro no Centro Histórico. Estes, com Bento, fizeram porto-alegrenses passarem misérias na insurreição farrapa. Mas não se lembra de Wilson Tibério e Gerd Bornheim.

Júlio de Castilhos é lembrado com um belo monumento na Praça da Matriz, na maior sala da Assembleia Legislativo, em nosso Museu, no maior colégio do Estado, numa rua no Centro Histórico e numa Praça no Moinhos de Vento. Porém, não foram lembrados Waldemar Ripoll e Aparício Cora de Almeida, como se tenta apagar suas histórias.

Se houvesse uma rua com o nome Espertirina Martins, iríamos nos perguntar quem foi, não é? Mas não se fazem perguntas. Quem não as faz, não pode conhecer. Quem não conhece se perde nos caminhos da História. Denominações de logradouros é coisa muito séria, como a placa indicativa. As pessoas terão CEP, endereço e podem ser localizadas. Pessoas, denominações, placas, monumentos, construções, fachadas, tudo é História.

Porto Alegre é uma capital multifacetada. É poliédrica. É quase tudo. Mas lhe falta um pouco de senso crítico. De resgate de sua história que é indígena, negra, madeirense, açoriana, alemã, italiana, judaica, palestina etc.

Porto Alegre precisa ter a coragem e maturidade aos 250 para se mostrar e não se esconder. Louvar o que se fez de bem, corrigir o que não fizemos bem.





Professor e escritor