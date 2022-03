As eleições gerais de 2022 e as novas urnas eletrônicas

Uma nova urna eletrônica que será utilizada nas eleições deste ano teve demonstração feita pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS). Segundo o TRE, o novo modelo substituirá 40% dos equipamentos utilizados atualmente em cada estado brasileiro.

É uma boa medida, quando, nos últimos anos, temos alguns desconfiando das urnas utilizadas, sem que qualquer prova tenha sido apresentada até agora.

Coube ao coordenador de tecnologia eleitoral, Rafael Azevedo, afirmar que o novo modelo tem uma série de atualizações referentes à arquitetura de segurança e acessibilidade.

Também é o primeiro modelo com uma nova concepção de tela touch screen para o mesário e eleitor. Para garantir a lisura do equipamento e, em consequência, do resultado do pleito pelas urnas, o avanço tecnológico incorpora o que há de mais seguro em termos de tecnologia. Também foi demonstrado que a principal novidade da urna é a integração de um dispositivo criptográfico avançado.

Da mesma forma, foi criado um padrão tecnológico na nova urna que é bem superior ao padrão especificado. É que foi incorporada uma biblioteca criptográfica com algoritmos que estão entre os melhores do mundo, muito mais à frente dos utilizados no mercado.

Do ponto de vista geral, a urna que será utilizada no pleito vindouro é 18 vezes mais rápida que a de 2015, o modelo anterior utilizado. Até mesmo foi incluído o idioma de libras.

Mais inovador ainda é que a estrutura da máquina viabiliza a operação por pessoas tetraplégicas sem auxílio de outro cidadão, protegendo os direitos constitucionais à liberdade e o sigilo do voto do eleitor. Isso acontece através de uma conexão lateral, onde pode ser acoplado um computador independente que simula o teclado cifrado da urna. Através de uma câmera coordenada com tela, é possível votar apenas com o movimento dos olhos e boca.

O modelo de urna eletrônica desenvolvido no Brasil serve de inspiração para diversos países, ainda assim existem questionamentos sobre a possibilidade de fraude eleitoral. Mas, os equipamentos só são capazes de executar o software oficial, assinado digitalmente pelo TSE. Segundo a autoridade, o cenário de fraude é altamente improvável.

Mais tecnologia do que isso, atualmente, não tem. Logo, a nova urna tem tudo para fazer da votação um momento tranquilo e sem medo, com a escolha de cada eleitor em 2022.