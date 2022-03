Infraestrutura e os eventos climáticos

Cada vez mais, as cidades sofrem com eventos climáticos, como os que recentemente atingiram municípios gaúchos. Esses acontecimentos em cidades com transporte público eletrizado, redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, além da própria drenagem pluvial, geram um caos, essencialmente pela falta de energia elétrica.

Há dependência dos serviços à energia elétrica e as comunidades sofrem pelas redes aéreas de energia que são atingidas por vegetação e outros objetos durante temporais. Soma-se a isso o fato de que os serviços não estão adaptados à falta de energia, inexistindo geradores ou sistemas alternativos, ocasionando transtornos por dias após cada alteração climática.

A população fica desassistida por parte das concessionárias públicas e privadas, ficando sujeita à ausência de eletricidade e à falta de água, de transporte público, à ocorrência de alagamentos, dentre outros. E quem poderia prever planos de contingência, penalizar as concessionárias e empresas atuantes nessas infraestruturas? As agências reguladoras.

Mesmo com a atribuição recente, as agências reguladoras têm a finalidade de garantir um serviço com qualidade, quantidade e eficiência para a população. São elas que definem, no mínimo, as tarifas e taxas, estabelecendo critérios de interrupções, compensações financeiras, metas e penalizações.

As reguladoras são as autarquias responsáveis por receber as reclamações dos usuários que estão desabastecidos de qualquer serviço de infraestrutura, seja de saneamento, energia ou transporte. Elas devem ter canais de ouvidoria para que a população possa demandá-las para a solução de seus problemas.

Aqueles usuários, que se sentirem prejudicados com as faltas de energia e outros aspectos de infraestrutura, devem acionar as agências e apresentar suas demandas de indenizações ou compensações. O órgão regulador serve para atender e resolver os problemas dos usuários, de forma imparcial, buscando o atendimento eficaz do serviço prestado. Busque e acione a reguladora na sua cidade pela falta da prestação dos serviços de infraestrutura.

Diretor geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento