Regras mais claras para negociar criptoativos

É uma boa notícia o avanço do Marco Regulatório das Criptomoedas no Senado Federal. No final de fevereiro, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da casa aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei (PL) n° 3825/2019, que, conjuntamente com o PL 4401/2021, traz regras mais claras para a negociação de moedas digitais no Brasil. Caso seja aprovado no plenário do Congresso e sancionado, o projeto aumentará a segurança jurídica na negociação de criptoativos e evitará que brasileiros precisem recorrer a mecanismos frágeis para comprar e vender moedas como Bitcoin e Ethereum.

O texto propõe a regulamentação deste mercado mediante a definição de seus conceitos, diretrizes básicas, sistema de licenciamento de Exchanges, supervisão e fiscalização pelo Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários (CVM), medidas de combate à lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas. Também estabelece penalidades à gestão fraudulenta ou temerária de negociações de criptoativos. As regras vêm em momento oportuno. A incerteza regulatória e jurídica é, atualmente, a maior barreira para se fazer investimento em criptos.

Desde 2018, com a proibição da CVM de negociação de criptomoedas no País, as negociações se dão no Exterior, aumentando o custo de operação para o investidor. A falta de dispositivos claros e acessíveis também tem levado muitos brasileiros a utilizarem mecanismos frágeis para investir nas criptos, sendo, por vezes, vítimas de esquemas como pirâmides financeiras.

O quadro atual mantém o Brasil na contramão do avanço mundial neste terreno. Governos e corporações estão começando a despertar para as milhares de transações que são realizadas a cada minuto. Trata-se de um tipo de dinheiro totalmente digital, que pode ser transferido de maneira direta, instantânea e barata para o mundo todo, sem nenhum governo ou país no controle.

No Brasil, os projetos discutidos no Senado, na Câmara dos Deputados e no Banco Central para regular os ativos virtuais já são bastante antigos, com o primeiro texto sendo discutido desde 2015. Agora - para o bem dos brasileiros que já negociam e aqueles que planejam negociar as criptos em algum momento - se vislumbra oportunidade real de que esses projetos saiam do papel.

Advogada especializada em processo civil