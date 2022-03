Mudança no cálculo do ITBI

Jornal do Comércio, página 5, edição de 24/03 2022 Até que enfim alguém meteu a mão nessa pouca vergonha. Além de pagarmos 50% e até 80% a mais de imposto, somos olhados como sonegadores por um burocrata qualquer da prefeitura, que jamais aceita o valor real do negócio, muito menos avalia por valor menor (). Atuo no ramo de imóveis há 27 anos. É deprimente, a cada negócio, ter que lidar e se aborrecer com a ganância desmedida da prefeitura. Se o negócio foi feito por R$ 100,00, a menos que provem que se está sonegando, o imposto deve ser cobrado sobre os R$ 100,00, e não sobre o valor tirado da cabeça de um funcionário da prefeitura, com o intuito claro de arrecadar mais. (Clesio Franceschina)

Muro da Mauá

Ficou muito bonito o visual do Muro da Mauá, após as pinturas nele feitas. Dá gosto ver o muro e passar por ele, mesmo que de automóvel. Uma pena são os pichadores, que logo tentarão estragar tudo. Enquanto eles não atacam, quem puder dê uma passada por lá e aprecie a beleza que ficou o muro, tão criticado, mas muito importante contra as cheias que possam ocorrer, como já aconteceu antes. (Jorge Mancuso, Porto Alegre)

Agro

Jornal do Comércio, página 10, edição de 24/03/2022 O comércio de exportação do agronegócio brasileiro teve saldo positivo de US$ 9,3 bilhões em fevereiro (). É a prova de que o agronegócio sempre teve bons momentos na economia brasileira e, mais ainda, na economia do Rio Grande do Sul. Que continue assim, será bom para todos. (João Maria Esteves)

Favores

Ter pessoas ligadas a ministros e que pedem o atendimento de prefeitos em seus pleitos não é novidade alguma. Mas, parece que o ministro da Educação atual exagerou no atendimento, mesmo ressalvando que o dinheiro vai para as prefeituras, não para o nome pessoal dos prefeitos. É uma situação delicada, mas não vejo nenhum crime nas atitudes do ministro Milton Ribeiro. (Waldemar Antônio Martins)

Mulheres

No mês dedicado às mulheres, vejo tantas associações e ONGs preocupadas em acabar com o preconceito que, dizem, existe com as mulheres em muitos setores da vida, principalmente em empregos e postos de importância. Mas, a cada dia, vejo mais e mais mulheres dirigindo - com muita competência - empresas nos setores do comércio, indústria e até a Justiça. Quando elas querem, estudam e se preparam tendo vocação, ninguém segura. O preconceito que havia foi terminando lá pelos anos de 1960. E não voltará jamais. (João Duarte Bacellar, Porto Alegre)