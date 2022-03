Uma cidade com muitos encantos

A cidade de Porto Alegre tem como data oficial de fundação 26 de março de 1772, com a criação da Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais, um ano depois alterada para Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre. Porém, registros oficiais indicam que o povoamento se iniciou em 1752, com a chegada de 60 casais portugueses açorianos trazidos por meio do Tratado de Madri para se instalarem nas Missões, região que estava sendo entregue ao governo português em troca da Colônia de Sacramento.

A demarcação dessas terras demorou e os açorianos permaneceram no Porto de Viamão, primeira denominação de Porto Alegre.

Em 24 de julho de 1773, Porto Alegre se tornou a capital da capitania, com o governo de José Marcelino de Figueiredo. A partir de 1824, passou a receber imigrantes, em particular alemães, italianos, espanhóis, africanos, poloneses, judeus e libaneses. Este mosaico de múltiplas expressões, variadas faces e origens étnicas, religiosas e linguísticas, faz de Porto Alegre, hoje com quase 1,5 milhão de habitantes, uma cidade cosmopolita e multicultural, uma bem-sucedida diversidade e pluralidade.

A cidade tem sido berço de muitas personalidades, em quase todos os setores da sociedade. E temos 16 ilhas do Lago Guaíba - ainda chamado por muitos de Rio Guaíba - sob jurisdição do município. O lago contorna a cidade numa extensão de 70 quilômetros de orla fluvial.

Na culinária, desponta o apreciado churrasco, ainda que a influência gastronômica de tantos estrangeiros seja muito importante. O Centro Histórico tem 80% do patrimônio arquitetônico da Capital, com museus, teatros, centros culturais, bibliotecas, igrejas, praças e monumentos. Agora, temos bairros com vida quase independente. O maior exemplo histórico foi o Navegantes, chamado até poucos anos de Bairro Cidade, hoje em fase também de reativação.

No Centro está o Mercado Público, de 1869, com mais de 100 bancas de especiarias nacionais e importadas, produtos religiosos e artesanais. Também a Igreja Nossa Senhora das Dores, a mais antiga de Porto Alegre, chamando a atenção pela enorme escadaria.

Na Praça Marechal Deodoro, sempre conhecida como Praça da Matriz, estão a Catedral Metropolitana, a Assembleia Legislativa, o Palácio Piratini e o Theatro São Pedro, inaugurado em 1858 pela princesa Isabel.

Finalmente, mas uma atração bem atual e que recuperou o Guaíba, uma orla com múltiplas atrações esportivas e de lazer e que hoje encanta todos que a visitam.

Ao longo das décadas, a cidade também foi governada por prefeitos não porto-alegrenses, como o atual, mas que declararam seu amor pela cidade. Enfim, que a Capital continue progredindo, sendo querida pelos seus habitantes e admirada pelos que a visitam.