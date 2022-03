250 anos de Porto Alegre: avante ao futuro!

Ao completar 250 anos, Porto Alegre é uma capital madura que, pelas bordas do Lago Guaíba, não para de se reinventar. Essa expansão mira no futuro, mas mantém a essência clássica da cidade, marcada por pontos como a Casa de Cultura Mario Quintana e o Theatro São Pedro. Assim, por maior que seja, ela traz um aconchego aos seus moradores e também aos visitantes.

A amplificação da Capital é histórica e a Auxiliadora Predial faz parte disso. Quando foi fundada, em 1931, participamos do período considerado de modernização. Foi a década em que a estrutura urbana passou a ser mais vertical, com a chegada de edifícios de apartamentos e prédios comerciais. Era o tempo também de ler a tradicional Revista do Globo e de passear entre o Mercado Público e o antigo Mercado Livre.

Com o passar das décadas e o aumento da população porto-alegrense, a Capital avançou e virou uma das mais emergentes do País. Observando as necessidades do mercado, a Auxiliadora ampliou sua atuação em novas áreas, como Corretora de Seguros e com a criação da Auxiliadora Serviços para condomínios - além de tornar-se referência nos segmentos de venda e aluguel de imóveis.

No ano de 2007, Porto Alegre foi a única capital fora dos Estados Unidos a ser convidada ao Green Forum, evento que discutiu questões ambientais do planeta em Miami. Nesse mesmo ano, a Auxiliadora Predial abriu dois novos espaços, um no bairro Petrópolis e a sua primeira franquia imobiliária: a Agência Anita Garibaldi.

Chegar aos 250 anos reflete a força da capital gaúcha, a importância dos seus aspectos culturais e sociais e a sua vontade de expandir. É uma cidade que distribui regalos iluminados pelo pôr do sol mais brilhante do Brasil.

Há 91 anos a Auxiliadora Predial cresce junto com Porto Alegre. Desejamos continuar avançando, lado a lado, e impulsionando uns aos outros pelas décadas que seguem. Que a Capital, suas naturezas e população sigam exuberantes. Parabéns, Porto Alegre!

Vice-presidente da Auxiliadora Predial

Releva em importância o tratamento discriminatório e a falta de comprometimento dado pelo governo Eduardo Leite aos seus policiais e bombeiros militares ao não valorizar a Segurança Pública no e do Rio Grande do Sul, posto que o próprio governador de São Paulo João Dória propôs aos militares daquela unidade da federação 20% de aumento neste mês de março (PLC SP 02/22). Nada menos do que quatro vezes mais do que Leite oferece aos brigadianos e bombeiros gaúchos. Fica a dúvida: Será que a segurança do povo gaúcho vale tão menos que a segurança dos paulistas?

Pugnamos que as “novas façanhas” recorrentemente evocadas em onerosas peças oficiais de publicidade reflitam materialmente o primado de valores éticos e morais do povo gaúcho e que permitam ao senhor governador não implementar nenhum valor inferior a 42,55%, a título de revisão anual geral de vencimentos relativos ao período de 2015-2021 aos militares estaduais gaúchos.

Coronel, presidente da Associação dos Oficiais da BM e do Corpo de Bombeiros Militar

