A segurança do povo gaúcho vale menos do que a do paulista?

Os militares estaduais do Rio Grande do Sul estão preocupados com as notícias divulgadas, através dos meios de comunicação, que informam que o atual governo do Estado pretende ofertar um reajuste de 5,53%, relativo ao ano de 2021. É importante destacar que os militares estaduais não receberam reposição inflacionária em seus vencimentos desde o ano de 2014, posto que as reposições concedidas à época reportavam-se aos períodos anteriores. E, segundo dados do Dieese, a inflação acumulada no período (2015-2021), com base no IPCA. foi de 42,55%.

Além disso, supostos argumentos do governo que lastreiam a irrisória proposição, fundamentados pelas perdas de arrecadação experimentadas no decorrer do período pandêmico da Covid-19, não correspondem ao verdadeiro aumento de arrecadação histórico, quiçá podem implicar em prejuízo em favor dos militares do Rio Grande do Sul. Uma categoria profissional que nunca, em nenhum momento de crise sanitária, furtou-se de desempenhar suas funções, estando sempre nas ruas, de forma perene, ininterrupta – sem recesso, sem trabalho remoto, sem jamais ter deixado de atender o povo gaúcho nos momentos de dificuldade.

Assim, tratar desiguais isonomicamente, como ora ventila o atual governo, nada mais é do que promover a injustiça, flertar com a iniquidade e solapar mais uma vez uma das categorias que mais entregou resultados positivos ao atual governo e que mais foi prejudicada com supressão de direitos.

Releva em importância o tratamento discriminatório e a falta de comprometimento dado pelo governo Eduardo Leite aos seus policiais e bombeiros militares ao não valorizar a segurança pública no e do Rio Grande do Sul, posto que o próprio governador de São Paulo, João Dória, propôs aos militares daquela unidade da federação 20% de aumento neste mês de março (PLC SP 02/22). Nada menos do que quatro vezes mais do que Leite oferece aos brigadianos e bombeiros gaúchos. Fica a dúvida: Será que a segurança do povo gaúcho vale tão menos que a segurança dos paulistas?

Pugnamos que as “novas façanhas” recorrentemente evocadas em onerosas peças oficiais de publicidade reflitam materialmente o primado de valores éticos e morais do povo gaúcho e que permitam ao senhor governador não implementar nenhum valor inferior a 42,55%, a título de revisão anual geral de vencimentos relativos ao período de 2015-2021 aos militares estaduais gaúchos.

Coronel, presidente da Associação dos Oficiais da BM e do Corpo de Bombeiros Militar