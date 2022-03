Saúde inegociável

Jornal do Comércio, coluna Mercado Digital de Patricia Knebel, página 9, edição de 22/03/2022 Embora seja quase uma obviedade, a saúde é algo inegociável para todos nós. Mais agora, quando, aos poucos, a vida retorna à normalidade (), é uma norma absoluta. Com dois anos de coronavírus matando milhares de brasileiros, uso de máscaras, vacinas e distanciamento social ficaram incrustados nas mentes e corações de todos. Para sempre, segundo quase todas as pesquisas divulgadas comprovam. Se a saúde é o que importa, agora, então, é tudo e mais um pouco. (Isabel de Souza Amarante, Porto Alegre)

Cuidados

A maioria das pessoas já anda sem máscara nas vias de Porto Alegre. Inclusive eu, mas penso que usar máscara, apesar de algum incômodo, deveria continuar sendo uma norma de segurança. Se bem não faz - e faz - com certeza também nenhum mal causa. (Norberto Nepomuceno)

Porto Alegre

Os 250 anos da Capital são uma data a ser festejada. A cidade continua acolhedora, mesmo com a paralisia pela Covid-19, que fechou lojas, restaurantes, bares e cinemas durante quase dois anos. Muitas pessoas ainda não se acostumaram à liberdade e continuam com as máscaras. E, pelo medo de contágio, penso que o fim completo ficará para 2023. A pandemia prejudicou muito, uma pena, pois tem gente que perdeu negócios, clientes e a maneira de ganhar a vida. (Marcos Roselin de Mendonça)

Museu do Doce de Pelotas

Sobre a notícia de que o Museu do Doce de Pelotas reabre para visitação, é mesmo uma boa notícia! Mas, a exigência de passaporte vacinal é amarga! Este devaneio de poder afastará os que não podem se vacinar, os que já têm imunidade natural, os que optaram por não se vacinar e os vacinados que, como eu, desprezam o apartheid sanitário. (Esmeralda Kiefer)