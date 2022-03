Transporte de passageiros pós-pandemia

Muitos fatores sinalizam a necessidade de encontrarmos novas maneiras de custear o transporte coletivo de passageiros. Essa premissa não é uma novidade para quem acompanha o setor, sobretudo, pelos efeitos drásticos sobre a economia e sobre a demanda que a pandemia nos causou. No entanto, este momento pode ser uma boa alternativa para reavaliarmos alguns aspectos, reassentando um sistema que é responsável pelo desenvolvimento humano, social e econômico na maioria das nossas cidades e estados.

Esta elevação de custos é causada pelo impacto dos insumos (apenas o diesel subiu mais de 70% em um ano) que movem a operação do transporte. Esta elevação de custos, combinada com a redução da demanda, gera efeitos devastadores sobre todos os sistemas urbanos, metropolitanos e de longo curso.

Sobre o transporte de longo curso ainda temos esse efeito empurrando as estações rodoviárias para um cenário de quase extinção, justamente porque a remuneração dos serviços das rodoviárias é uma comissão de 11% sobre o valor da passagem vendida e, se não há venda de passagens, não há comissão.

Dentro do sistema intermunicipal a figura da estação rodoviária é indispensável, sendo que em alguns municípios temos a presença da rodoviária operando em sistema metropolitano. Há uma profunda necessidade de revisarmos a forma de remuneração do transporte de passageiros, gerando fontes novas de receita e atualizando leis e regulamentos já defasados.

Não basta e não será suficiente no longo prazo a política de subsídios que alguns municípios conseguiram adotar. O subsídio, isoladamente, é uma medida que não consegue atacar a causa da queda da demanda.

Este tema reflete nos três sistemas: urbano, metropolitano e de longo curso. É fundamental pensar com conhecimento do assunto e visão de futuro, atualizando regras e criando alternativas, sob pena de enfrentarmos não apenas a queda da demanda e os aumentos de custos, mas tendo que lidar também com as falsas promessas que surgem, gerando mais distúrbios e promovendo a ilusão nos passageiros de que há formas de se reduzir tarifas por mágica.

O poder público, que é o concedente destes serviços, pode tomar a frente neste processo, mas, longe de ser o único proponente de mudanças, deve iniciar uma escuta participativa que envolva passageiros, trabalhadores e empresários, porque esta sobrevivência é fundamental a todos e não apenas a um ou outro.

Diretor de Transportes Rodoviários do Daer/RS