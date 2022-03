Pelo fim das carroças

No dia 29 de setembro de 2021, demos o primeiro passo para o fim das carroças no Rio Grande do Sul, com a instauração da primeira Frente Parlamentar para debater a utilização de veículos de tração animal (carroças), que apresentei na Assembleia Legislativa gaúcha. Durante estes mais de cinco meses levamos a discussão do assunto aos quatros cantos do nosso Estado, estando em diversas cidades, para conhecer a realidade dos cavalos que estão exercendo este trabalho.

Como resultado deste estudo aprofundado, venho conversando com lideranças do governo estadual e vamos apresentar um Projeto de Lei, que propõe alteração da Lei 15.363, para proibir que veículos de tração animal sejam conduzidos em áreas urbanas, carregando cargas excessivamente pesadas, em meio ao trânsito de automóveis e em ruas de asfalto que podem atingir temperaturas superiores aos 50° C.

Como protetor de animais, toda vez em que fui chamado para atender um cavalo vítima de maus tratos por trabalho nas carroças, em todos os casos o animal acabou por falecer. O objetivo desta Lei é proteger os animais submetidos a maus tratos, em especial aqueles utilizados em carroças. Atualmente, os animais são reconhecidos como seres sencientes, dotados de sentimentos e sensibilidades, sendo sujeitos de direito despersonificados e vedando-se tratamento equivalente ao dispensado a objetos ou coisas.

Muitos municípios já proibiram a tração animal, porém ainda há um grande problema de fiscalização que este Projeto de Lei tem o objetivo de melhorar, passando a questão a ser fiscalizada pelos órgãos de segurança. Permanecerá permitida somente a tração animal de veículos ou instrumentos agrícolas e industriais exclusivamente em zonas rurais ou turísticas e somente pelas espécies bovinas, equinas e muares.

Deputado estadual (PSC)