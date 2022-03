Indústria gaúcha

Jornal do Comércio, edição de 18/03/2022 Muita preocupação com a economia nacional, com tantos problemas internos e, mais, os externos, com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Entretanto, a exportação do setor industrial gaúcho cresceu 26,6%, em fevereiro (). Apesar de tantas dificuldades, a economia estadual está mostrando uma rigidez sensacional. Que a situação continue ao longo de 2020 e se mantenha no ano que vem, gerando renda e empregos. (José Sérgio de Alencar, Porto Alegre)

Prédios antigos

Dizem que ninguém pode parar o progresso, certo. Mas, aqui em Porto Alegre, estão demolindo prédios lindos, com esculturas, frentes muito bonitas e trabalhadas com mais de 70, 80 ou até 100 anos para fazer edifícios altos - mais do que 15 andares, um exagero -, quadrados e sem nenhuma graça arquitetônica. Por isso, muita gente faz apelo, eu inclusive, para que a prefeitura de Porto Alegre tombe esses prédios e mantenha referências na cidade. Psicólogos e psiquiatras dizem que a gente tem que ter referências visuais da nossa vida desde a infância, no caso prédios e locais, quando adultos e, mais ainda, na velhice, para manter a saúde mental. Do jeito que vai em Porto Alegre, já temos poucas referências materiais e elas estão desaparecendo rapidamente. (Maria da Graça Festenfaller)

Eletricidade

Apesar das últimas fortes chuvas, os consumidores continuam sofrendo um pesado ônus a cada 100 KW, sob o título de Bandeira Vermelha P2, além da tarifa que também tem aumentado muito. A Aneel anuncia ainda que em 2023 haverá novo acréscimo para custear as usinas termelétricas por seus empréstimos bancários. Estas, através de "lobbies", também conseguiram há pouco incluir um "jabuti" em projeto de lei que as beneficia. É também fortemente prejudicada a reindustrialização do Brasil pelo alto custo da energia e perda de competividade. Por que não houve planejamento que prevenisse as periódicas estiagens? E ninguém faz nada... (Adelino Soares, auditor fiscal aposentado)

Responsabilidade

Todos estamos entusiasmados pela liberação do uso das máscaras, mas, em alguns locais restritos, estão proibidos pelo governo municipal, contudo, devemos seguir a política preventiva e adequada sobre a continuidade de não aglomeração, uso de álcool gel e, principalmente, o controle dos eventos. As determinações de política de governo demonstram suas responsabilidades e esperam que todos matenham suas medidas de ações preventivas continuadas, que podem reverter sobre este quadro de liberdade, passando para todos a prevenção, não podemos correr riscos, conforme os infectologistas sempre alertam. (Marcelino Pogozelski, técnico de Segurança do Trabalho)