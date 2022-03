Déficit primário com guerra e petróleo pode bater recorde

O déficit primário do governo federal, representado pelas despesas menos receitas e juros, previsto no orçamento, deve saltar de R$ 76,2 bilhões para R$ 108,1 bilhões, devido à guerra na Ucrânia e à alta do preço dos combustíveis.

Essa é uma das principais informações do Relatório de Acompanhamento Fiscal de março da Instituição Fiscal Independente (IFI). O texto analisa mensalmente a conjuntura macroeconômica, as receitas e despesas públicas e o ciclo orçamentário.

Outra constatação importante do relatório é que a inflação continuará alta. Depois de atingir 1,01% em fevereiro, maior taxa para um mês desde 2015, o índice de preços ao consumidor deve seguir pressionado nos próximos meses. O principal fator é o recente reajuste nos preços dos combustíveis para a gasolina e o diesel, anunciado pela Petrobras como reação à disparada do barril de petróleo no mercado internacional.

Para técnicos do IFI, a fragilidade do quadro fiscal e econômico exacerba-se em um contexto internacional adverso. Os maiores riscos estão concentrados na inflação e, consequentemente, nos juros. Sob o prisma fiscal, a resultante será o aumento da relação dívida/PIB, ainda pelo relatório. Nele estão listadas medidas anunciadas ou aprovadas para combater o prejuízo ao consumidor, como a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), anunciada pelo governo; a isenção do PIS/Cofins, válida até dezembro de 2022; além do Projeto de Lei nº 1.472/2021, aprovado pelo Senado no início do mês e enviado à Câmara dos Deputados, que cria a chamada Conta de Estabilização dos Preços do Petróleo (CEP), para reduzir a volatilidade dos preços nos postos de gasolina. Todas essas ações devem causar perda de arrecadação para União, estados e municípios, também segundo avaliação do IFI.

Constam também no relatório análises da taxa Selic, a qual deve continuar aumentando para ancorar a inflação, da evolução do PIB per capita, que subiu em 2021, mas ainda está abaixo de seu patamar mais alto, atingido em 2013, e da dívida pública. Esta caiu de 88,8% para 79,6% do PIB em um ano, mas tende a aumentar de novo, devido à alta da taxa de juros.

É a consequência de fatores que fogem do controle público, caso da inflação. Ela afeta a todos, tanto as empresas em geral, sejam da indústria, comércio e serviços, além de profissionais liberais, que tiveram queda substancial da clientela em vários ramos de atividades.