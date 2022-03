Sua empresa está pronta para o acaso?

Diariamente, empresários levam em conta uma série de indicadores e tendências para a tomada de decisões. Números e cenários avaliados por instituições, especialistas e consultorias ajudam a direcionar investimentos, expansões ou mesmo rever ações. No entanto, os dois últimos anos mostraram a força de algo que escapa a todos esses esforços: o acaso.

No começo de 2020, fomos surpreendidos pela pandemia da Covid-19, que nos enclausurou dentro de casa diante de um inimigo invisível. Quando as coisas pareciam melhorar, em 2021, uma variante mais severa levou o sistema de saúde ao limite e retardou a retomada. No final do ano, a Ômicron colocou mais uma interrogação nesse complexo cenário. E agora, o conflito entre Rússia e Ucrânia traz novas incertezas ao mundo.

Como será o restante do ano? O que virá daqui para frente? Análises macroeconômicas, projeções setoriais e outros dados nos ajudam a planejar os próximos passos. Mas, cada vez mais, é preciso levar em conta o surgimento de eventos excepcionais. E mesmo diante de sua gravidade, aqueles que estiverem melhor preparados para lidar com o acaso terão mais chances de se recuperar dos efeitos.

Em 2020, uma pesquisa da Grant Thornton Brasil e da Live University mostrou que 43,8% das empresas não estavam preparadas para a turbulência da Covid-19. Sofreram menos os negócios que contavam com ferramentas de gestão capazes de se adaptar rapidamente a cenários adversos. No mesmo ano, um estudo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa com 200 executivos identificou que apenas 9,3% das companhias possuíam planos estruturados de gerenciamento de crises. Posteriormente, segundo levantamento global da PwC, 54% dos líderes empresariais brasileiros alteraram sua estratégia corporativa em resposta à crise. Já 84% trabalhavam para aumentar a resiliência de suas organizações num futuro próximo. Com tantas incertezas sucessivas, é urgente avançar nesses processos.

Seu negócio pode parecer sólido, mas sem um plano de resposta para crises, tudo pode virar pó. Planeje, analise o futuro, mas esteja preparado para o imponderável. Invista em gestão profissional, inovação e processos organizacionais bem estruturados. O acaso pode nunca chegar, mas se acontecer, sua empresa estará pronta para superar os desafios.

Advogado