Referências para um RS mais forte

Março é o mês em que o Hospital Banco de Olhos (HBO) de Porto Alegre comemora seus 66 anos de atuação. Há mais de seis décadas, o estabelecimento é o maior centro dedicado exclusivamente à Oftalmologia do Sul do país e uma referência indiscutível no setor. Sua história de profissionalismo, competência e serviços prestados a milhares de pessoas é um símbolo do mercado da saúde em nosso Estado – e, assim, precisa ser posicionado como um guia das melhores práticas da contemporaneidade e das próximas gerações.

Esse é o primeiro aniversário que o HBO irá celebrar junto ao Grupo São Pietro Saúde, neste período atual de transição para a concessão comunicada no último mês de dezembro. O desafio de gerir e dar continuidade a uma referência nacional em Oftalmologia nos enche de responsabilidade não só institucional, mas também cultural. Afinal, trata-se de um orgulho para a comunidade por sua competência e seriedade. Ainda assim, sabemos que é possível esticar ainda mais essa corda da excelência, em uma caminhada que precisa ter como norte a qualificação de todo o setor, em sintonia pela troca de conhecimento e experiências.

Instituições consolidadas como o Hospital Banco de Olhos são capazes de fortalecer o desenvolvimento econômico e assistencial de todo o Rio Grande do Sul. Neste contexto não estão apenas os gestores e profissionais que atuam diretamente no estabelecimento, mas sim toda a sociedade gaúcha como grande responsável pelo crescimento e prosperidade das marcas originárias do Sul. É o orgulho gaúcho sob um viés positivo de união e coletividade. Mais difícil que a criação de um novo negócio, somente sua continuidade ao longo da história – que, por sua vez, acontece quando existe a credibilidade entre a comunidade onde esse negócio está inserido.

Para a evolução de qualquer segmento, é imprescindível olhar a trajetória de quem já foi referência nele. Melhor ainda, quando essa referência segue ativa e perdurando a partir de um complexo e permanente processo de atualização das práticas. É o caso do Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre: um símbolo da maturidade do mercado da saúde no Estado. Que venham as próximas décadas, com um HBO fortalecido, avançando em conjunto com seus parceiros e estabelecimentos similares, e a confiança de um povo orgulhoso de suas façanhas. Como diz o dito popular, olhamos para a história para entender o presente, e vislumbrar o futuro.

Sócio fundador do Grupo São Pietro Saúde