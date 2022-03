Congelamento da tabela do Imposto de Renda

Não é novidade que o governo federal não reajusta a Tabela do Imposto de Renda das Pessoas Físicas há sete anos. O novo sobre o tema são os impressionantes dados recém-divulgados. O Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal divulgou dados apontando que a média da defasagem acumulada da Tabela chega a 134,52%, considerando os reajustes e os resíduos inflacionários de 1996 até 2021.

A última atualização da Tabela do IR foi em 2015, quando o governo concedeu um reajuste médio de 5,60% nos valores. Na ocasião, o limite de isenção foi corrigido em 6,5%, para R$ 1.903,98, que está em vigor até hoje e continua para quem fizer a declaração do IRPF em 2022. Conforme o Sindicato, o valor de isenção deveria ser de R$ 4.465,21 se a tabela do IR fosse corrigida de acordo com a inflação oficial, em vez dos atuais R$ 1.903,98. Ou seja, a obrigação de declarar renda passaria do valor anual de R$ 28.559,70 para cerca de R$ 65.000,00. Estima-se, assim, que a correção da Tabela livraria cerca de 12 milhões de pessoas de declarar o imposto.

Outro dado que impressiona, de acordo com o Sindifisco, é que, em 1996, eram isentos do Imposto de Renda todos os que ganhavam até nove salários-mínimos. Hoje este valor é cerca de duas vezes o salário-mínimo. Vale destacar que a correção da tabela do IRPF foi uma das promessas do presidente. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro prometeu isentar do IRPF quem ganhasse até R$ 5 mil por mês. Todavia, no ano de 2021 o projeto de lei enviado ao Congresso previa que a faixa de isenção seria corrigida em 31%, passando de R$ 1.903,98 para R$ 2.500,00, metade do prometido. Enquanto isso, em Brasília (nossa "Dubai"), o Fundo Eleitoral foi aumentado de R$ 2.03 (2020) para R$ 4,9 bilhões. Para manter esta transferência de recursos dos contribuintes para nossos congressistas, é necessário manter a tabela sem correção, o que conduz a esta situação surreal: pagar imposto para financiar as eleições. É o tal financiamento público de campanhas eleitorais que sangra não apenas os cofres públicos, mas também o bolso dos humildes contribuintes que têm de pagar imposto sobre uma renda muito defasada.

Enfim, o seu salário está sendo confiscado pelo governo federal para, entre outras barbaridades e absurdos, financiar campanhas políticas.

Advogado tributarista