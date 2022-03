Bento Gonçalves mostra sua força

Quando falamos em Bento Gonçalves, talvez a primeira lembrança seja o turismo. Lugar que encanta pelas paisagens naturais, pelas vinícolas que produzem alguns dos melhores vinhos do mundo e muitos passeios que atraem visitantes de todo o País e do exterior. Mas nosso município também recebe milhares de pessoas anualmente por outra de sua vocação: o trabalho. Dos imigrantes, ficamos com o DNA do empreendedorismo, da força de quem produz e move negócios que são destaque nacional e internacional. É o caso do setor moveleiro de Bento, o maior do País em número de empresas e peças produzidas. Por aqui, são feitos mobiliários que estão presentes em casas e empresas de todo o mundo. Apenas em 2021, o polo teve avanço de 57,9% no volume de exportações.

Agora celebramos essa vocação e resultados com a realização inédita da edição conjunta das feiras Fimma e Movelsul. Até a última quinta-feira, dia 17, mais de 500 marcas de toda a cadeia produtiva de móveis e madeira expuseram seus produtos e fecharam negócios com o varejo do País e do exterior. Foi uma grande oportunidade, também, para conhecer as novas tecnologias para o setor, que tiveram importante avanço com as inovações pós-pandemia.

Além de enfatizar a força do polo moveleiro, as feiras marcam a volta dos eventos setoriais em Bento Gonçalves. Nossa cidade é campo fértil para o turismo de negócios, com uma estrutura altamente qualificada para receber grandes atividades como feiras e congressos, muitos de caráter internacional. No final de 2019, o município sediou ainda a 55ª Cúpula do Mercosul, com a presença de chefes de estado do continente.

Após tantas dificuldades, é com alegria que Bento Gonçalves acolheu os visitantes e expositores da Fimma e Movelsul. O setor moveleiro da região é um dos que mais emprega no Estado, além de ser referência em qualidade e novas tecnologias. As inovações que foram vistas aqui influenciarão a indústria global.

Estamos prontos para receber muitos eventos mais, com os potenciais que tornam nossa cidade um dos melhores destinos do País para feiras de negócios. Entre nossos parreirais e atrações culturais, por aqui passarão importantes capítulos do desenvolvimento do Estado e do Brasil. É Bento Gonçalves, mais uma vez, mostrando sua força, forjada pela história e valores do trabalho e do empreendedorismo.

Prefeito de Bento Gonçalves (PSDB)