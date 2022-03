Recursos não aproveitados

Há certo tempo o Rio Grande do Sul vem debatendo a instalação de novos projetos de mineração no estado. Fertilizantes, metais e carvão (gaseificável), recursos que voltam ao debate tendo em vista o conflito mundo x Rússia. Os projetos chamados de ‘megamineração’ - prefixo rechaçado por profissionais da área, por se tratarem na verdade de projetos de médio porte - acabaram sendo abandonados ou colocados em standy by pelos seus operadores, devido aos empecilhos e entraves impostos para sua instalação. O cenário mais visto foi a judicialização em detrimento dos licenciamentos já deferidos e em andamento, os quais, realizados com extensos estudos.

O que vemos não é nada de novo e possui uma designação. Chamado de NIMBY (not in my backyard), ou ‘não no meu quintal’, é um fenômeno social que rejeita uma atividade ou setor no seu entorno, embora pouco se interesse pelas opções - para onde vão estas atividades ou como elas se relacionam conosco. Com a guerra, que ameaça impactar a oferta mundial de minerais e energia, vemos ameaçadas nossas necessidades de fertilizantes e nosso custo por suprimento energético. Passamos a cogitar minerar a toque de caixa em plena floresta amazônica e a pagar mais caro por nossa energia. O custo ambiental e social de se procurar novos fornecedores às pressas é certamente maior do que o de investirmos com estratégia em nossos recursos.

Observemos o exemplo da Europa, que passou a importar praticamente todo o seu gás da Rússia e agora sofre a chantagem da dependência, fato que já ocorreu na Alemanha e Inglaterra ao colocar de lado sua indústria carbonífera, em detrimento de importações. Olharmos para nossos recursos estrategicamente é uma questão de inteligência e soberania. Precisamos de alimentos e fertilizantes, energia e gás, nossos smartphones e tecnologias oriundos de metais. Se os insumos não vêm de nosso quintal, onde nossos olhos alcançam, poderão vir de alguém que tem uma de suas mãos na torneira e a outra em armas.

Engenheiro de Minas, M.Sc.