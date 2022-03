Questão ambiental exige boas propostas

Após dois anos de foco na luta pela vida e pela saúde, em razão da Covid-19, que levou à suspensão de várias atividades e ao distanciamento social, estamos nos adaptando a novos tempos. Nesse contexto, é chegado o momento de retomarmos o convívio pessoal - ainda que com protocolos de proteção - e intensificarmos o debate e as ações sobre temas essenciais, como o ambiental. Fazemos, todos nós, parte de um sistema vivo chamado meio ambiente. Segundo a visão dos ancestrais indígenas, a natureza é nossa Mãe, a Deidade Suprema, que nos abriga, nos acolhe e nos nutre, sem a qual não estaríamos neste planeta.

A Terra, nas palavras de Fritjof Capra, é Gaia, um sistema vivo e autorregulado. O físico austríaco, que esteve no Fronteiras do Pensamento de 2020, destacou que os principais problemas de nossa crise global multifacetada são de natureza energética e ambiental - com ênfase para a emergência climática -, ao lado da desigualdade econômica e das questões ligadas à Covid. Alertou que a humanidade vem destruindo a sua morada, tornando excessiva a capacidade de suporte da Terra, e que o novo coronavírus é mais uma manifestação disso: uma pandemia originada em um desequilíbrio ecológico.

A Constituição brasileira de 1988 elevou o meio ambiente ecologicamente equilibrado à condição de direito humano fundamental, tal como os direitos à vida e à saúde. Uma série de normas infraconstitucionais segue a mesma linha, prevendo responsabilidade comum da coletividade e do Poder Público na preservação do ambiente equilibrado. No entanto, vivenciamos um ataque desmedido contra as mais diversas formas de vida. As investidas contra a Mãe Terra não têm fronteiras e as consequências são globais, a exemplo da elevação das temperaturas e dos fenômenos climáticos extremos. Devemos focar em fazer nosso "dever de casa", sem perder a visão do todo. Um exemplo é a luta contra a crescente derrubada de áreas florestais, que têm alcançado como nunca biomas sensíveis como a Amazônia Legal.

O que podemos fazer para frear ou reduzir as agressões à natureza? É com o propósito de não compactuar com a inércia que a Associação Riograndense de Imprensa (ARI), em parceria com o Ministério Público, passado o período crítico da pandemia, retoma o tradicional Fórum Internacional de Gestão Ambiental - FIGA, que será em formato híbrido, nos dias 24 e 25 deste mês, com o tema "Causas e Consequências das Mudanças Climáticas". Inscrições gratuitas em www.figambiental.com.br/. Precisamos de debate e de boas propostas para dar suporte às futuras ações.

Promotor de Justiça