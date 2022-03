Startup requer governança mais ágil

Fértil em empreendedorismo, o Brasil vê startups nascerem com efervescência, mas prematuramente desaparecem. O Global Startup Ecosystem Report 2019, aponta que uma em cada 12 iniciativas não prosperam. Incapacidade de levantar recursos e fit de mercado são as principais razões para que elas não superem o vale da morte. De capital intensivo, dado o crescimento acelerado e o alto risco, precisam passar credibilidade aos investidores. Entra em cena a relevância da governança, ausente apenas no modo tradicional. Basta saber que apenas 39% das 150 startups brasileiras ouvidas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) possuem um conselho consultivo formal, que com sua vivência mostra caminhos para transformar ideias em ações com escala para garantir sustentabilidade. Berço de unicórnios - que valem mais de US$ 1 bilhão - o Rio Grande do Sul ocupa a terceira posição (981 empresas) no ranking da plataforma Startupbase, que contabiliza 13,8 mil empresas, atrás de São Paulo e Minas Gerais. Em compensação, Porto Alegre é a quarta cidade do País em startups (575), o que a coloca no cenário nacional da inovação. Fato que a credenciou a hospedar o evento especializado South Summit, em maio, que em 2021, em Madri, atraiu mais de 1,2 mil investidores, 6,8 mil startups e US$ 130 bilhões em investimentos.

Para sustentar este desempenho, a governança entra para organizar a relação gestão/capital. Nas startups existem muitos gestores que também são acionistas, além de investidores de diferentes perfis (anjos, fundos de investimento, empresas), com interesses e expectativas diversas. Em conjunto com meus colegas do grupo de pesquisa Contest (CNPQ), vinculado ao Programa de Pós-graduação de Ciências Contábeis da Unisinos, identificamos que a governança nas startups tende a ser mais cultural e menos engessada, como ocorre em empresas já estabelecidas.

Com crescimento exponencial, startups são negócios que demandam agilidade. E a governança precisa acompanhar esse movimento com igual velocidade. As startups crescem no contexto de colaboração em clusters, o que exige o desenvolvimento de um modelo adequado a essa realidade. O novo modelo precisará da contribuição de todos os agentes do ecossistema de inovação, principalmente das universidades, a exemplo do Pacto Alegre.

Advisor de startups, Conselheiro fiscal certificado, pesquisador de governança corporativa