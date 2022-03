Cada vez mais a Educação é o futuro

O mês de março marca o retorno presencial do maior evento de criatividade, inovação e tecnologia do mundo, após dois anos na modalidade remota. O South by Southwest (SXSW) é um festival composto por diversos eventos simultâneos. A expectativa é de que sejam mais de 100 mil pessoas participantes ao longo das três semanas do evento. Os temas envolvem desde a descoberta do ainda não conhecido, a construção de um futuro sustentável, as conexões que nos unem globalmente, os cenários complexos das mídias em transformação e o poder da inclusão e respeito à diversidade.

A primeira semana é o SXSW EDU, com foco na educação e suas interfaces com a inovação, com as novas tecnologias e com a criatividade. Neste sentido, é uma espécie de imersão no futuro, pessoas de todas as tribos e formações discutindo o futuro da educação sob a perspectiva das novas tecnologias. Do ponto de vista tecnológico, este ano, os destaques estão na Inteligência Artificial, na Realidade Virtual, no Neurofeedback. Já nos conteúdos sobre criatividade, muitas experiências e propostas de modelos e abordagens na área de Design Thinking e busca de maior engajamento e empatia dos atores. Na inovação, as discussões sobre disrupção, os ambientes híbridos e o papel dos ecossistemas.

No contexto da área de educação, sem dúvidas, o foco nas análises críticas e busca de sentido acadêmico no uso das novas tecnologias, as questões sobre saúde e bem-estar mental, burnout, soft skills, respeito à diversidade, solidariedade e responsabilidade social em um mundo em transformação. Das reflexões mais importantes, entendemos que precisamos de um Pacto Global pela Educação. Um novo Contrato Social entre a Universidade e a sociedade que recupere o conceito de uma antropologia integral, desde a transformação social e que promova valores universais. A educação nasce de uma imagem de futuro. Somos parte de uma comunidade aprendente onde a colaboração, a solidariedade e a responsabilidade social devem nortear nossas ações. O grande aprendizado que poderíamos tirar deste grandioso evento é que: se apenas nos preocupamos com o presente, nas mãos de quem estamos deixando o futuro? Mais do que nunca precisamos levar a sério aquilo que se proclama como desejável.

Reitor da Pucrs e Superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Pucrs e do Tecnopuc