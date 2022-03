Para falar de potência feminina é preciso colocar um holofote ofuscante nos vazios, medos e angústias que nós mulheres sentimos, mas, insistimos em deixar no escuro - para conforto da sociedade - limitando a nossa liberdade. Essa é uma das formas encontradas de fazer sobreviver a mulher que escondemos.

Somos capazes de nos virar em "mulheres polvo", fazer tudo ao mesmo tempo e, ainda, nos obrigamos a parecer "fortes" para "merecer" ser a mulher desta sociedade. Além de nos reconhecermos à exaustão, precisamos nos reconhecer como a mulher adormecida nas vontades e entender que a dor e a tristeza podem ser o recomeço de um novo jeito de caminharmos, nos olharmos, amarmos, respeitarmos e gritarmos a nossa existência.

A potência vem do reconhecimento, muitas vezes inconsciente, porque somos intuitivas. A potência está na capacidade de perceber que a coragem vem do medo. Que o vazio nos conecta com a natureza fluída e com as verdades que só são exibidas quando desligamos as luzes e ficamos com o silêncio e a respiração. É aí que percebemos que o coração palpita no pescoço, no útero, na vulva e não somente no peito. Que esse corpo imenso cheio de histórias é nosso e nos trouxe até aqui. Essa é a forma consciente de nos sentirmos inteiras.

A potência feminina vive na mulher possível que podemos nos tornar. O "superpoder" está na capacidade de nos olharmos com profundeza e nos esvaziar para transbordarmos ali na frente. De perceber a hora de nos recolhermos e ficar invisíveis, por escolha, como preparo para reaparecer como bem entendemos, na hora que quisermos, porque somos potencialmente livres e gigantes.

O mês de março é um mês de luta, como qualquer outro, mês de basta ao feminicídio, ao abuso - considerando que o Brasil é um dos países que lidera esse ranking monstruoso. É triste pensar que, em 1857, mulheres morreram por serem mulheres, e hoje ainda morrem. Porém, diferente de tempos passados, não somente em março, mas diariamente, mulheres do mundo exibem e fortalecem suas batalhas. Repercutem pautas importantes e relevantes, dando voz potente para o que é óbvio, mas nem sempre percebido como tal. Se esse caminho hoje está firme é por ter sido pavimentado por todas as outras mulheres que caminharam antes de nós. Toda gratidão a elas, não só em março, mas, sempre.

Escritora, roteirista, diretora de cena e empresária