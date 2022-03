Missão do RS aos EUA

Muito certa a posição do Jornal do Comércio de enviar seu editor-chefe para acompanhar o governador Eduardo Leite aos Estados Unidos. A página diária, desde o dia 8 deste mês, sob a responsabilidade do jornalista Guilherme Kolling, estava excelente! Informações claras, objetivas, de interesse público. Qualidade e liderança do JC em temas de política, economia e cultura. Vida longa ao Jornal do Comércio. (Aldo Mellender de Araújo, Porto Alegre)

Bolsonaro

Para se fazer uma limpeza, usa-se luvas de proteção, a fim de não se contaminar. Parabéns ao presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), por usar luvas higiênicas de proteção para fazer a limpeza dessa podridão que se instalou no Brasil. Precisamos de prefeitos, vereadores, governadores, deputados, senadores, contadores, advogados, juízes, empresários e demais profissões que usem luvas higiênicas para limpeza, a fim que tenhamos o Brasil que todos merecem. Que nossas ambições pessoais sejam benéficas para a Pátria, e nada que possa prejudicar nossos irmãos e o Brasil, que possamos ter orgulho de ter nascido nesta terra abençoada, rica pela natureza e diversidade de raças, que embelezam mais nossos ambientes. Viva o Brasil. (Bruno Pedro Rech, contador e empresário, Sarandi)

Pontes do Arroio Dilúvio