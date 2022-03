Até quando o empreendedor terá que esperar?

Por décadas, no Rio Grande do Sul, sustentamos sucessivos governos perdulários e irresponsáveis com as contas públicas, sem que houvesse uma preocupação em manter o equilíbrio fiscal e a capacidade de investimento no futuro. O resultado? Uma economia estagnada e pouco competitiva. Quando trazemos essa realidade para o contexto da pandemia, o cenário fica ainda mais grave. Um Estado endividado, em outras palavras, acaba empobrecendo a população que, afinal, é quem o sustenta. Pensando nisso, propus um Projeto de Lei que institui o Programa Especial de Regularização Tributária (Refis). O intuito é dar fôlego tributário e, assim, auxiliar na gestão do fluxo de caixa das empresas diretamente atingidas pelas (questionáveis) medidas de fechamento do comércio em favor do combate à Covid-19.

A gestão do fluxo de caixa é um importante instrumento para que as empresas mitiguem os efeitos das restrições oriundas do Decreto 55.128/2020, bem como para enfrentar os desafios da retomada econômica propiciados pela consolidação da vacinação. O Refis permitiria, assim, um fôlego decisivo no enfrentamento aos atuais desafios econômicos das empresas gaúchas, que, ao que tudo aponta, não será uma tarefa fácil: mais de 30,5 mil empresas fecharam as portas ao passo que, nesse cenário, outras milhares seguem ameaçadas ou na iminência de encerrar permanentemente seus trabalhos.

Por outro lado, é sabido que há espaço no caixa do Estado para implementar um programa de refinanciamento de passivos tributários. Além da excepcionalidade econômica vivenciada, ressalto o superávit orçamentário de R$ 2,5 bilhões e o superávit primário de R$ 4,7 bilhões em 2021. Se adicionarmos as receitas de capital das privatizações e o avanço na contenção das despesas oriundas das reformas estruturais, podemos afirmar que há fluxo financeiro para implementar, para o período da pandemia, um Refis específico.

Por fim, é importante destacar que a saúde das contas públicas dependerá, ali na frente, de um estado sólido e em crescimento. O Refis proposto comunga de um objetivo fundamental: melhorar a nossa economia e desenvolvê-la para também atenuar os problemas fiscais historicamente vivenciados pelo Rio Grande do Sul. Não há mais desculpas, precisamos socorrer nossas empresas. O período é excepcional e o empreendedor não pode mais esperar.

Deputado estadual (Novo)