Gestão no futebol com elas no comando

Comemoramos o Dia Internacional da Mulher neste ano falando de conquistas, especialmente no mundo do futebol no Brasil. A figura feminina já está bem presente no futebol e podemos destacar diversas personalidades. Uma das histórias inspiradoras e de sucesso é a da treinadora Tatiele Silveira, única mulher a ser campeã do Brasileiro Feminino de 2019, vice da Libertadores do mesmo ano e vice no Paulista no ano seguinte. A treinadora gaúcha deixou sua marca na Ferroviária de Araraquara/SP, conquistando o carinho das jogadoras e da torcida. Atualmente, Tatiele atua na equipe feminina do Santos Futebol Clube.

Neste portfólio estrelado de excelentes profissionais do futebol feminino, quero destacar a grande personalidade sueca Pia Sundhage, atual treinadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Dentre suas conquistas, Pia acumula títulos como dois Ouros Olímpicos no comando da Seleção dos Estados Unidos, em 2008, em Pequim, e 2012, em Londres, e a medalha de prata com a Seleção Sueca, no Rio, em 2016. E pensar que, quando criança, teve que se passar por um menino para disputar um campeonato, pois não havia espaço para mulheres nesse esporte, ainda considerado unicamente masculino.

No campo da gestão esportiva, um nome em evidência é Aline Pellegrino, atual coordenadora de competições femininas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em seu currículo, acumula passagem como jogadora e ex-capitã da Seleção Brasileira de Futebol e na coordenação do departamento de Futebol Feminino da mais importante Federação de futebol feminino do Brasil, a Paulista. Aline é o principal nome da CBF nos quesitos coordenação e trabalha incansavelmente para elevar o futebol feminino a patamares que se aproximem do masculino. Ainda na área de gestão, destaco a importante contribuição que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tem no comando da equipe alviverde, que nos últimos anos acumulou títulos expressivos no cenário nacional e mundial.

Diante das histórias apresentadas, surge uma pergunta: o que essas mulheres têm em comum? Coragem para enfrentar as adversidades oriundas do preconceito desse meio predominante masculino. Determinação para buscar entendimento nas adversidades e conduzir a dupla jornada de trabalho. Força para enfrentar situações inesperadas em cargos de liderança. Amor para seguirem sempre realizando suas demandas de gestão com carinho e dedicação, a fim de abrirem portas.

Assim, vamos ficar na torcida por mais Pias, Alines, Tatieles e Leilas que, com maestria e amor ao esporte, inspiram mulheres a buscar e acreditar no seu potencial transformador, aproveitando as oportunidades oferecidas do mundo esportivo, abrindo portas para inúmeras mulheres que acreditam nos seus sonhos e que querem fazer história.

Professora de Educação Física, docente da área da Linguagem Cultural e Corporal do Centro Universitário Internacional Uninter