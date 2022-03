A batalha muda e um dos maiores inimigos continua o mesmo: a inflação

Mais uma vez parece que os analistas terão que rever suas projeções econômicas para o ano. Após ameaças, o mundo se vê em meio a uma nova guerra diante da invasão da Ucrânia pela Rússia. Só que nessa nova guerra as armas são de destruição, visando à morte. Na guerra contra a Covid-19, as “armas” são as vacinas, visando à vida. Embora os desdobramentos do surgimento da guerra entre as nações europeias sejam outros na comparação com as batalhas travadas durante o período pandêmico, uma consequência importante é comum: inflação.