Brasília e mais derrota da população brasileira

Na quinta-feira (03/03/2022), o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a validade das novas regras de cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Por maioria dos votos (9 a 2), os ministros indeferiram o pedido de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7058, proposta pelo Partido Novo em desfavor do valor destinado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022. Com a referida decisão, até que haja julgamento definitivo da questão, está mantido o fundo de R$ 4,9 bilhões em vigor.

Em que pese a ADI tenha questões técnico-jurídicas suscitadas pela parte requerente, o que passa para a sociedade são as consequências econômico-políticas da decisão, em especial no que diz respeito aos efeitos negativos nos cofres públicos.

Não se pode olvidar que a concretização do processo democrático tem um custo para o governo. Entretanto, num país com tantas desigualdades sociais e, sobretudo, com carências significativas em setores básicos, destinar quase R$ 5 bilhões para financiamento de campanha política é no mínimo desproporcional e desarrazoado, para não dizer outra coisa e manter o decoro textual.

Será que o Fundo Eleitoral deste ano não poderia ser de R$ 2,1 bilhões, conforme requerido pelo autor da ação? Tecnicamente quem teve o pedido cautelar rejeitado foi o Partido Novo, mas de fato quem sai derrotada é a população brasileira, que mais uma vez curva-se ao modus operandi da velha política.

Que o pleito eleitoral deste ano de 2022 seja surpreendente e rechace novos mandatos dos “lobos em pele de cordeiro”. Precisamos de mais Brasil e menos Brasília!

Advogado