Combustível pela hora da morte

O presidente da República, dia sim, dia não, apela por redução dos preços de combustíveis. Mas ele não faz lei, o que não é problema nesse caso, pois o Congresso está analisando mais de um projeto de lei com o objetivo de baixar os preços dos combustíveis, em especial gasolina e diesel.

O mais importante de tais projetos trata da criação de um mecanismo, em que nas baixas do petróleo, se arrecade através de alguma taxa qualquer, criando um fundo que seria gasto para subsidiar o consumo desses combustíveis em momentos de alta do petróleo. Parecido, senão igual, ao “colchão” defendido pela presidenta Dilma.

A ideia de taxar de alguma maneira petróleo e seus derivados e formar um fundo é excelente. Afinal, o alto consumo de combustíveis fósseis está sufocando o planeta, e os esforços por energia renovável são globais, inclusive no Brasil, onde além de mais da metade da geração de energia vir de hidrelétricas, a energia eólica já representa próximo de 10%, e a energia solar vem cativando os usuários de forma exponencial.

Mas a virtude desses projetos de lei e vontade do Presidente ficam por aí, pois a ideia é usar o tal fundo para reduzir o custo da gasolina e diesel em momentos de alta, ou seja, subsidiar seus usuários. Troca-se seis por meia dúzia com esse fundo e corremos o risco da criação de uma Fundobras para acomodar a parentalha e correligionários, e de quebra, financiar as campanhas políticas.

E se esse fundo fosse usado para subsidiar o transporte público, o alimento, a educação, a segurança, as energias renováveis? Enfim, uma lista interminável. Ou então garantisse a desejada renda mínima para os brasileiros.

O pior é que taxar combustíveis para subsidiar combustíveis é defendido pelos populistas da extrema direita à extrema esquerda.

Vale a pena refletir sobre isso, pois, de fato, o consumo de combustíveis fósseis está pela hora da morte.

Empresário