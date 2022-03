Às mulheres com carinho

O 8 de março, um dia muito especial não só para as mulheres, mas para todos nós, para cada pessoa. Ninguém vem a este mundo a não ser pelo corpo, alma e amor de uma mulher. Mas muito além de serem mães, as mulheres são as realizadoras que despertam na maioria das pessoas a sensibilidade pelas coisas mais importantes na vida, que são o amor, o convívio em família e a beleza de celebrar juntos através de uma refeição que reúne ao redor da mesa amigos, familiares colegas e pessoas queridas.

Não basta lembrar só da maternidade, da sensibilidade e da inteligência das mulheres, as quais, nos ensina a história, inventaram a agricultura, o que foi um passo fundamental para que surgisse a civilização.

Também temos que lembrar que todo o esforço que puder ser feito para proteger a mulher da violência por parte de homens, deve ser feito. Isto dentro do ambiente doméstico e também nas ruas, onde a mulher é mais vitimada por assaltos e violência urbana, em atos covardes. Isto tem que parar.

Nos momentos mais difíceis da sociedade, como a pandemia, que agora aos poucos se dissipa, vimos que graças ao empreendedorismo das mulheres, a seu talento com as coisas mais básicas da vida, muitas famílias conseguiram sobreviver a estes dias tão difíceis. Graças às mulheres que resgataram receitas das famílias e passaram a produzir alimentos entregues nas portas das pessoas, para que estes pudessem viver melhor. Com a criatividade e a resiliência das mulheres, compensaram-se as enormes perdas e desemprego que assolaram a maioria das famílias.

Agora vemos o início de uma guerra, e a história é cheia de exemplos de como nestes momentos de conflito são as mulheres que garantem que as crianças e os idosos cheguem vivos até o fim de conflitos sangrentos. São elas que ficam atrás das linhas de batalha tocando indústrias, escolas, hospitais e a vida que luta para vencer aos que tentam acabar com a vida.

Muito obrigado a cada mulher. Merecem muito mais do que um obrigado, merecem todo o nosso mais profundo respeito e admiração. Um feliz dia da mulher.

Médico ginecologista-obstetra e deputado estadual (DEM)

