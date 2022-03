Inovação em atendimentos de saúde

Gabriela Ferreira

Inovação é a palavra da vez no universo corporativo. Ela está presente em todos os setores. As empresas e profissionais que não acompanham tendências nem têm o olhar voltado para o futuro perdem espaço e precisam, depois, minimizar os prejuízos, que não se resumem apenas a perdas financeiras, mas de público, de clientes, de visibilidade e de reputação.

No setor da saúde, cuja importância tem sido percebida ainda mais desde a pandemia da Covid-19, não tem por que ser diferente. Anualmente, os cursos de saúde, como medicina, nutrição e psicologia, atraem milhares de estudantes em busca de uma carreira dedicada ao cuidado com as pessoas. De acordo com o relatório Demografia Médica 2020, o Brasil já passou a marca de 500 mil médicos. Estima-se que em 2024 estarão formados aproximadamente 32 mil novos profissionais. No Rio Grande do Sul, há uma peculiaridade na estimativa do perfil dos profissionais. Enquanto o País registra 1,56 especialista em alguma área para cada generalista, no Estado, a proporção é mais do que o dobro.

Tal contingente de profissionais precisa de um porto seguro para atender com tranquilidade e facilidades, beneficiando também os pacientes. Para proporcionar uma adaptação do setor aos espaços compartilhados, realidade cada vez mais sólida no ambiente corporativo, o coworking da saúde ProdeltaMed, do Grupo Delta, chega a Porto Alegre, trazendo a flexibilidade que estes profissionais necessitam.

Nesta modalidade, o profissional da saúde vai usufruir dos serviços e consultórios prontos para uso, como se fosse um serviço de “flat” para consultórios, por exemplo. Há apenas a obrigatoriedade de pagar por aquilo que utiliza e sem ociosidade envolvida. Nem no espaço, nem na contratação de funcionários, impostos etc.

O empreendimento fica localizado no MedPlex Eixo Norte, na Avenida Assis Brasil, região da cidade de intenso fluxo e grande densidade populacional. O coworking dispõe de uma estrutura completa de tecnologia e serviços e tem 77 consultórios de alto padrão equipados e mobiliados para seus associados.

Inovar, além de fazer diferente, também é gerar comodidade e benefícios reais para todos os envolvidos no processo, clientes e prestadores de serviços.

Diretora da ProdeltaMed