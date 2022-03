Nós mulheres somos guerreiras, nascemos com instinto da luta, é da nossa essência batalhar. Nós mulheres somos mais emoção do que razão, por isso conseguimos exercer mais nosso sexto sentido. Deus nos concedeu o direito e o dever da maternidade, de gerar vidas. Um privilégio e uma responsabilidade únicos. Isso não significa que a vida tenha origem somente através do nosso ventre, porque nós mulheres temos o dom de ser mãe por natureza, por zelo, por amor incondicional, por força divina.