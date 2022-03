Protagonismo financeiro

Em 2022 completam-se apenas 60 anos desde a mudança da lei que impossibilitava as mulheres de tomarem decisões por conta própria, como trabalhar, possuir conta bancária, assinar cheque, contrato ou alugar uma casa sem a autorização do pai ou do marido. O próprio direito a voto, um princípio democrático tão básico, é um feito do século XX.

Mesmo em tantos séculos de existência de vida em sociedade, a mulher foi marginalizada e tratada com inferioridade na maior parte da história e os avanços da liberdade feminina são feitos relativamente modernos. A atualidade mostra uma evolução enorme. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), há 30 anos o percentual de domicílios comandados financeiramente por mulheres era de 25%. Em 2018, esse número saltou para quase 50%.

Quanto à tomada de decisão das finanças familiares, segundo estudo da casa de análise independente CMI Research, mais de 70% das mulheres consultadas já se consideram aptas para monitorar despesas e renda da família.

No mundo do mercado financeiro de investimentos, porém, a realidade está aquém do que poderia. Ainda de acordo com a CMI, 86% dizem não conhecer muito sobre economizar e investir. Reflexo que mostra a falta de participação e confiança feminina no mercado financeiro.

Segundo pesquisa do fechamento de 2021 da B3, apenas 23% do total de investidores da Bolsa de Valores do Brasil são mulheres. E mesmo em investimentos conservadores, o percentual também é pequeno, de 25%.

A falta de confiança na habilidade de poder tomar decisões relacionadas a investimentos pode ser um dos fatores. Conforme a CMI, apenas 19% das mulheres se sentem confortáveis para avaliar e tomar decisões relacionadas às aplicações do seu dinheiro.

Esses dados comprovam a necessidade de educar e formar mais investidoras. É preciso que a mulher entenda que o seu dinheiro está em pauta, e que a atenção ao assunto é imprescindível. A decisão não pode ser terceirizada. Sabemos também da triste realidade que muitas mulheres vivem, em relacionamentos abusivos ou até mesmo violência por não serem financeiramente independentes.

Investimentos para mulheres é sobre muito mais que ter dinheiro guardado. É sobre liberdade e protagonismo de sua própria história. É respeitar a evolução e continuar evoluindo. É sobre o futuro e uma força feminina na sociedade cada dia maior.

Economista e Head Operacional da Safe Investimentos