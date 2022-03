Compliance na esfera governamental

Simone Messias Zanella

Na década de 20, surgiu nos Estados Unidos a expressão ‘Lavagem de Dinheiro’, para referenciar o dinheiro utilizado pelos mafiosos vinculados ao Al Capone. Neste período, os mafiosos italianos investiam em lavanderias em Chicago, para “limpar” o dinheiro da máfia, para legalizá-lo. Com o passar dos anos, as autoridades policiais e judiciárias passaram a observar o movimento do capital oriundo da prática delitiva. Culminando no entendimento que somente o combate sangrento, não bastava para o efetivo combate criminal.

As instituições governamentais e empresariais passaram a constituir formas de controle e análise dos seus processos de gestão. Controladorias, corregedorias e capacitações passaram a compor os cenários governamentais e empresariais.

Na década de 50, surge o termo Compliance da expressão em inglês “to comply with” – estar em conformidade. Representa um conjunto de ações guias com base em regras e procedimentos legais, agregando valores de excelência e segurança operacional, com objetivo de tornar o mercado financeiro um ambiente mais seguro. Visando Prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação; Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos; Aumento das penas e crime hediondo para corrupção de altos valores; Aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal; Celeridade nas ações de improbidade administrativa Reforma no sistema de prescrição penal; Ajustes nas nulidades penais; Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do caixa dois; Prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado.

A Lei Anticorrupção dos Estados Unidos, foi criada em 1970 para tornar mais rígidas as penas contra instituições envolvidas em crimes de corrupção, principalmente aqueles com lavagem de dinheiro. Nesta época, começaram a ser identificados crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, envolvendo empresas privadas e governos. Essas descobertas foram a válvula motriz que impulsionou a necessidade da criação de legislações que oportunizassem, a identificação, monitoramento e avaliação permanente de ações internas e externas, interinstitucionais.

Para melhorar a credibilidade perante o mercado, e retomar a confiança dos clientes nas instituições, diversas companhias passaram a desenvolver ações de compliance. No Brasil, a prática demorou a ser adotada em grande escala, mas hoje a legislação brasileira é uma das mais modernas do mundo quando o assunto é prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

As políticas de compliance visam garantir que todas essas ações sejam realizadas dentro das normas, com respeito à ética e à verdade, a fim de comprovação da integridade e a boa reputação das empresas. Envolvendo os relacionamentos internos e externos da empresa – sócios, colaboradores, conselho administrativo, governo, órgãos fiscalizadores, entre outros.

Portanto, é fundamental garantir a transparência da organização; a igualdade no tratamento entre sócios e outros profissionais; a responsabilidade corporativa dos resultados e obrigações perante a Justiça. Ter código de ética e conduta claro para todos; treinar as equipes e fazer auditorias internas; criar canais internos de denúncias; buscar transparência institucional; ter métricas de desempenho bem definidas e implantar tecnologias como aliadas no processo de controle.

Perita Judicial/TJRS