Sem elas, negligenciamos um futuro melhor!

A primeira reflexão que devemos fazer no Dia Internacional da Mulher é a respeito da importância da data. Precisamos reconhecer a necessidade de ampliar a discussão sobre a violência contra a mulher, a menor participação feminina nas casas legislativas, nas diretorias das empresas e em inúmeros espaços com poder de influenciar os rumos da sociedade.

O sistema patriarcal, baseado em mitos e não em fatos biológicos, determinou menos recursos na saúde e educação das mulheres. Como resultado, elas tiveram menos oportunidades, menos poder político e menos liberdade. Essa conclusão é do escritor Yuval Noah Harari, na sua narrativa de "Uma breve história da humanidade".

Contudo, são muitas as mulheres que têm se destacado no mundo todo. São muitas, mas poderiam ser muitas mais! Será possível imaginarmos o que já perdemos com isso? Será que alguém poderia, em uma obra de ficção, retratar o mundo de hoje, como resultado de uma história de desenvolvimento da humanidade, em que o potencial de contribuição das mulheres não tivesse sido negligenciado? Essa reflexão é inspirada no documentário sobre a vida de Warren Buffet, uma das mentes mais brilhantes da atualidade, quando fala do futuro: "Estou otimista, muito otimista, pois é a primeira vez na nossa história que teremos uma participação significativa das mulheres nos principais ambientes de decisão".

Precisamos continuar incentivando a participação das mulheres na sociedade, na política, no empreendedorismo e nas entidades de profissões. Na presidência do Conselho de Contabilidade, sucedi uma mulher que rompeu essa barreira depois de mais de 70 anos de hegemonia dos homens. Ana Tércia foi a primeira mulher a presidir a nossa entidade. Em muitos eventos, presenciei colegas que a abordavam e, de uma forma muito sincera, por vezes, emocionadas, relataram que ela foi a inspiração para que pudessem assumir determinada posição em uma entidade. Tenho muito orgulho de ter vivenciado esse período como vice-presidente e, principalmente, de dizer que a nossa atual diretoria conta com a importante participação de Patrícia Arruda, Grace Rodrigues, Elaine Strehl e Tatiani Pedrotti. Precisamos continuar incentivando a participação das mulheres na sociedade, encorajando e dando o apoio necessário para que essa fronteira histórica seja rompida. Não há mais espaço para a discriminação e para a omissão.

Presidente do Conselho Regional

de Contabilidade do RS