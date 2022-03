O Carnaval dá saudades? O Carnaval deixou saudades? Será que recordar é viver ou reviver? Quantos encontros e reencontros foram realizados nos carnavais brasileiros ou no exterior? São respostas que dependem das experiências individuais. O Carnaval pode estar ou não na vida de cada pessoa. É quase impossível um residente no Brasil não ter lembranças da maior festa popular do país. Desde os bailes infantis até as participações nos blocos, escolas de samba ou até atrás do Trio Elétrico. São mais de 100 anos de comemorações.

Em Salvador, na Bahia, foi iniciado em 1884. Outras cidades devem comemorar também mais de 100 anos de Carnaval. O Carnaval além de ser manifestação da cultura popular é um grande evento turístico que promove a imagem do Brasil no mundo. As transmissões via tevê e rádio, reforçadas pelas redes sociais, levam para o resto do mundo a criatividade e a plasticidade do povo brasileiro.

Durante o Carnaval, os fluxos de visitantes aumentam, principalmente para as cidades que investem na festa popular. Cada comunidade comemora de acordo com suas vontades e possibilidades, inclusive com investimentos públicos e privados.

Algumas cidades desenvolvem trabalhos conjuntos com grupos de profissionais para o planejamento e a organização dos festejos carnavalescos, integrando políticas públicas, entidades carnavalescas e empresas patrocinadoras. Além dos foliões, existem milhões de pessoas que trabalham nos negócios gerados pelas Escolas de Samba, blocos carnavalescos, bailes nos clubes sociais ou simplesmente participando ou assistindo nas ruas, ladeiras e avenidas os espetáculos carnavalescos. É o povo brincando, sorrindo, dançando, cantando junto. É a vida mais contente. Depois do Carnaval, a vida continua enfrentando os problemas econômicos, sociais e políticos.

Deve ter existido algum Carnaval que deixou boas lembranças. As suas respectivas participações nas ruas, avenidas e/ou nos salões dos clubes servem para recordar a música Prá Pular Brasileira. Portanto, para esses foliões, o Carnaval dá saudade... Para os mais jovens, participar do Carnaval pode ser uma boa experiência para entender a força de um evento popular brasileiro. Será? Respeitam-se todas as opiniões contrárias. São reflexões. Podem ser úteis. Pensem nisso.

Mestre em Comunicação Social