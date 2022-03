Para onde vai o Brasil nesse conflito

É improvável que alguém consiga determinar com exatidão, quais serão os próximos eventos e suas consequências para o mundo como um todo, mas embora o conflito entre Rússia e Ucrânia esteja ocorrendo em outro continente, seus efeitos com certeza chegarão ao Brasil. Imediatamente após os ataques Russos a Ucrânia houve um movimento de lideranças de diversos países do mundo que foram contrários a esta ação. Estes líderes externaram a possibilidade de impor sanções econômicas muito fortes contra a Rússia, impedindo negócios e praticamente aniquilando as exportações russas.

Fala-se também de punir quem comprar da Rússia, isso afetaria diretamente o Brasil, cujo agronegócio depende de fertilizantes que utilizam produtos químicos comercializados pela Rússia. O choque desse movimento global, também elevará os preços das commodities no mercado global, traduzindo: arroz, soja, trigo, milho e tantos outros produtos utilizados pela indústria alimentícia e no agronegócio serão diretamente afetados por seus preços.

Se o preço do milho sobe, automaticamente se torna mais caro produzir ovos e carne de frango por exemplo, e esse aumento de preços impactará os índices de inflação no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil.

Combustíveis, gás e derivados de petróleo em geral também deverão sofrer com os efeitos desta guerra e contribuindo ainda mais para a pressão inflacionária. A verdade é que a população mais carente é quem mais sofre com uma guerra, pois vê seu poder de compra diminuir, a miséria aumentar esteja seu país envolvido ou não no conflito e isso não será diferente no Brasil. Lembrando que já vivenciamos os efeitos de uma inflação forte herdada da pandemia de Covid19.

Este impacto na economia brasileira poderá influenciar inclusive no resultado das próximas eleições, que se anuncia como outra guerra pelo poder, desta vez em território brasileiro. Não estou aqui a comparar o sofrimento de pessoas em um conflito armado com a disputa que se aproxima no cenário eleitoral brasileiro, isto é descabido. Mas cabe sim assimilar que as próximas eleições poderão ser afetadas pelo cenário econômico do momento.

O ideal para todos seria que as forças russas recuassem e que os efeitos deste ataque se dissipassem sem causar grandes impactos nas vidas de todos nós e em especial para o povo Ucraniano. Pois na guerra ninguém ganha, todos perdem e uns perdem mais.

Advogado