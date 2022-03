Soberania em risco

A invasão da Ucrânia diz muito sobre política, relações internacionais e choque entre Oriente e Ocidente. Para além da dramática situação dos civis atingidos, e para além da covardia contra a soberania de um país, há que se perceber as causas que contrapõem as diferentes culturas.

Note-se que o Ocidente, especialmente os Estados Unidos e a Inglaterra, outrora guardiões da paz mundial (pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial), estão enfraquecidos. Outros atores importantes (França e Alemanha, por exemplo) estão igualmente enfraquecidos. A evidência está na fragilidade dos governos respectivos. Sem entrar no mérito de falhas de comportamento do presidente americano anterior, o atual se apresenta com previsível covardia.

Porquanto o Ocidente se preocupa com assuntos filosóficos, como ideologia de gênero e aquecimento global, a Rússia e a China parecem orquestrar movimentos militares perigosos. Vejamos que, com a simpatia chinesa, a Rússia invade a Ucrânia e os membros da Otan não parecem dar resposta à altura.

Não devemos ficar surpresos se o próximo passo vier de uma violação chinesa a Taiwan. Não se pode deixar de lado a força militar, o armamento da população de bem e os princípios tradicionais da família.

No caso da Ucrânia, o atual presidente encampou campanha de desarmamento da população. Neste momento, está buscando armar seu povo. A lição precisa ser aprendida. O povo de bem armado se torna mais forte e capaz de defender sua casa. No caso do Brasil (que, até aqui, parece estar longe de guerras), precisamos estar alertas. Nossa Amazônia é muito visada e está provado que interesses internacionais surgem de forma sorrateira, enquanto líderes enfraquecidos tomam o poder. Já está passada a hora de termos atenção redobrada para os pleitos eleitorais. Nosso país precisa de políticos fortes, assim como o resto do Ocidente.

A força de um governante não pode ser ofuscada por debates filosóficos. Não tenhamos medo de ser garantidores da segurança de nossa casa por medidas conservadoras. Política requer caráter e trabalho e a soberania de um povo passa por valores familiares e por sua força militar. O mundo precisa aprender com os erros do passado. Depois de um longo tempo, nos vemos assistindo a uma guerra que, pela distância, parece não nos alcançar. Porém, nossas escolhas políticas podem alavancar ou comprometer o futuro e a soberania do País.

Vereadora de Porto Alegre (PP) e jornalista