Manifesto Cultural

Estou exausto de ficar nesta areia movediça da denominada “Zona de Conforto”. Espero agora, que surja de uma vez, logo uma efetiva mobilização Cultural em nosso estado gaúcho, nativa na essência no cerne da nossa capacidade, a invocar o festejo da Semana da Arte Moderna influenciada pelo Futurismo na época (movimento nacionalista italiano de posição fascista) adaptar um novo modo de concepção neste centenário do Movimento da Semana da Arte Moderna de '22' do século passado (a ocasião merece isto).

Algo de um potente vetor de eficiente abalo sísmico autêntico original democrático, nesta embolorada estrutura mofada corroída vigente na omissão plena dissimulada, isolada na onipotente posição, de vetustos abutres polpudos vaidosos prepotentes no rodízio de demagogos percevejos nos pedestais da sufocante burocracia bloqueadora do Poder Público estéril de criatividade concreta.

Desferir ligeiro, um furioso soco potente do punho cerrado da nossa classe artístico-cultural já definhada na preocupação de sobreviverdes falecida com a míngua resistência da elaboração da potencialidade Cultural Viva de um último sopro de fertilizante protesto, naquele obeso estômago empanturrado desse persistente dragão exibicionista devorador de viciosa atitude praticada dos apadrinhamentos eleitos, deum jeitinho tupiniquim mascarado existente.

Adormecido o monstro no prédio de alguma secretaria política de fachada da cultura. Basta apenas fiscalizar na avaliação dos resultados sob uma autêntica investigação essas listas das classificações de indicados aos incentivos culturais. Rola as amizades suspeitas e, aliada a alguma suspeita troca de favores nada recomendável da ética.

Afora os nepotismos indiretos de trocas de favores nas camuflagens apropriadas armações das gestões interesseiras. “Assim funciona,” tu pões um primo meu de laranja neste teu setor, depois eu escalo, o teu irmão, aqui na mesa da diretoria, certo!?” feito o viciado carreto administrativo. E lá, se vão os preciosos ovos de ouro da galinha da Cultura depenada. A única utilidade dessa existente “facção cultural” oportunista será, como sempre, a de sufocar os fundamentais novos talentos criativos das revelações de oxigenação da inovação sacrificadas pelas pérfidas violentas garras afiadas do desprezo no abandono de incentivos culturais e de sucessivos desvios dos projetos culturais dos artistas nacionais nas cerradas gavetas mofadas. Podemos demonstrar a fatalidade da escala do grau da diferença no tratamento dedicado aos atletas esportivos, por um banco estatal federal (propaganda política manipulada), que são patrocinados até por rendimentos financeiros dos jogos lotéricos, por algumas medalhas de ouro.

Alguém saberá, que, um simples pequeno tubo de tinta de pintura paga um alto tributo na compra de uma loja? Então um instrumento musical, como um violão, portanto basta comparar o imposto da Dinamarca e, a do nosso país. Pois deve haver semelhante critério justo ao artista comum, ele precisa comer também, entre outros direitos sociais, após se faça, um competente exame das qualidades deste, por uma banca profissional coerente indicar uma lista aprovada, que este poderá retribuir, logo após, a produção artística social dele, a um próprio fundo cultural representante.

Promover concursos de literatura, música, pintura e entre outras artes estimuladas neste fluxo monetário de investimento positivo. Basta do imobilismo pernicioso político. Se há uma sobra, um pedaço de pão na mesa do esportista, pois falta na do artista criativo rejeitado pelos governos inaptos. A Economia Criativa concreta deve ser mais estimulada e evoluída nesta nação carente de recursos. Inevitável será essa erupção vulcânica na defesa da classe artística, porque se esses grupos dos cartéis culturais dominantes ineficientes permanecerem, o resultado aponta a provável extinção da nossa Cultura será absurda, como herança da miséria absoluta se à Sociedade, ainda permanecer em berço esplêndido eterno irritante já previsível.

Escritor, Alvorada/RS