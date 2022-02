Pelo direito à vida

O continente foi sacudido por uma notícia da Colômbia nos últimos dias. A Justiça daquele país descriminalizou o aborto nas primeiras 24 semanas de gestação. Significa, na prática, que a vida de uma criança pode ser interrompida quando a mulher estiver no sexto mês de gravidez. Nas redes sociais, ícones da esquerda brasileira manifestaram apoio à decisão abjeta. Alguma surpresa?

É difícil compreender como alguém pode ser capaz de defender a aniquilação de uma criatura divina, um ser completamente indefeso. Os apologistas do aborto poderiam investir tempo e energia na orientação dos jovens e adultos sobre como evitar uma gravidez indesejada. No entanto, possuem um foco sombrio. Só pregam a morte como solução.

Pelo mundo, os defensores do aborto também têm utilizado a omissão deliberada como estratégia para confundir a opinião pública. Em 1973, ao analisar o caso Roe versus Wade, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que as mulheres grávidas poderiam interromper a gestação. Este episódio é exaustivamente lembrado por quem teima em ignorar que o feto é um ser vivo. O que estas pessoas não costumam contar é que Norma McCorvey, mundialmente conhecida pelo pseudônimo Jane Roe, se arrependeu de ter recorrido à Justiça para tentar realizar um aborto. Também esquecem de informar que Jane, 20 anos após o controverso julgamento, se transformou em uma ferrenha defensora da vida.

Os liberais norte-americanos tentaram vender ao mundo a ideia de que o debate sobre o aborto era algo superado no país. Mentira. Conservadores e religiosos têm, apesar das hostilidades de toda ordem, procurado garantir que a defesa da vida volte a ser prioridade na terra do Tio Sam. Não é por acaso que diversas regiões dos Estados Unidos passaram a criar obstáculos para a interrupção da gravidez.

Na América Latina, além da Colômbia, Argentina, Cuba, Guiana, México e Uruguai já permitem a interrupção da gravidez. A esquerda tentou, por 13 anos, impor aos brasileiros sua agenda inconsequente. A população decidiu dar um basta em 2018. Como não costuma ficar em cima do muro, Jair Bolsonaro criticou a decisão da Justiça colombiana. Concordo com o presidente da República. Como cristão, conservador e defensor da família, lutarei contra qualquer iniciativa que tente descriminalizar ou liberar o aborto no Brasil. Sempre estarei ao lado de quem luta pelo direito à vida!

Deputado estadual (PSL)