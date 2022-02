O maior valor de uma sociedade vem de sua capacidade de empreender. Sabemos que esta é uma das características típicas do brasileiro. É possível que, por sermos uma terra de imigrantes e vivermos em um país tão adverso e difícil, desenvolvemos a capacidade de tentar e da tentativa surgem as grandes iniciativas e ideias, além de histórias de superação. Esta pandemia mostrou que mais do que apoio do governo, descobrimos que a nossa maior fortaleza está em nós mesmos e em nossa capacidade de resiliência.

O número de empresas abertas no Brasil chegou a 4,026 milhões em 2021, crescimento de 19,7% em comparação com o ano anterior. Essa foi a maior quantidade de companhias criadas no país em 1 ano. O resultado deixa claro que os brasileiros não esperaram por ações do governo para superar as dificuldades econômicas criadas pela pandemia.

Contudo, o País ainda se mostra um local hostil para nossos empreendedores. No ranking de liberdade econômica publicado pela Heritage Foundation, o Brasil ocupa um nada honroso 133º lugar em escala global e 26º entre 33 países nas Américas. Nosso país está na categoria das nações com maiores restrições para se empreender, com incômoda estabilidade nos últimos cinco anos entre as nações com menor liberdade econômica.

Conseguiríamos avançar muito mais e evitar os problemas econômicos que o país enfrenta se tivéssemos leis menos restritivas, que não evitassem nossos empreendedores de gerar riqueza e empregos. Infelizmente, as reformas necessárias ficaram pelo caminho.

Sabemos que possuímos o ativo mais importante para a virada, que é a capacidade empreendedora de nosso povo. A pandemia mostrou que a vocação empreendedora do brasileiro foi responsável por segurar nossa economia nos momentos mais difíceis e com as políticas certas, reduzindo a interferência e o peso do governo, pode se tornar facilmente no mais eficiente instrumento de recuperação econômica no pós-pandemia.

Cabe ao País não retroceder, evitando a sedução por políticas ultrapassadas e restritivas, assim como medidas populistas que se apresentam com uma nova roupagem. Ambas representam caminhos superados que devemos abandonar.

Precisamos atacar a corrupção, reformar leis arcaicas e mirar em um modelo de governança moderno longe dos populismos que insistem em nos assombrar. A opção preferencial pela riqueza está diante de nós.

Presidente da Fundação da Liberdade Econômica, ex-diretor da Apex-Brasil e do Senado