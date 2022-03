O SUS fortalecido

A gestão hospitalar requer dedicação e inovação para entregar resultados que gerem o atendimento adequado para a população. Na administração de instituições do Sistema Único de Saúde (SUS), é preciso ultrapassar o óbvio e gerir com competência, qualidade e excelência para garantir aos cidadãos, que mais precisam de amparo, o cuidado necessário.

Nessa jornada, o associativismo tem assumido um papel essencial para fortalecer entidades. As implicações da pandemia demonstraram a importância da união para os diversos setores econômicos, os quais precisaram, sim, se reinventar - contexto tão usado nos últimos meses -, mas, sobretudo, formar alianças. Percebemos o crescimento de redes, conglomerados empresariais e grupos de empresários focando em um mesmo destino: o crescimento.

Acredito que gerir um hospital 100% SUS é desafiar parâmetros e ir além da imagem que se criou para esse tipo de instituição. Queremos mais, buscamos estratégia, planejamento, desenvolvimento de um negócio que é de todos. Dessa forma, neste ano, juntamos expertises, ideias e visibilidade para criar a Associação dos Hospitais 100% SUS do Rio Grande do Sul (AsSus). Além do ganho em escala para compras, com a geração de economia, nosso objetivo é integrar para somar. Os hospitais poderão replicar experiências. Um exemplo é o modelo implantado no Hospital Restinga e Extremo-Sul, da Zona Sul de Porto Alegre, para torná-lo 100% digital, reduzindo tempo de espera, gerando segurança ao paciente em procedimentos, atualizando processos e adotando novas tecnologias como QR Code para acesso aos protocolos e prontuários.

Outra ação relevante diz respeito à representatividade. É inegável que um grupo prevalece ao indivíduo, e esse é o principal motivo para formarmos uma associação em busca do progresso de todos. Diante o poder público, nossas demandas se consolidam. No Estado, essas entidades somam 26 casas de saúde, com atendimento exclusivo para o SUS. Elas têm uma gestão muito parecida com hospitais privados e, apesar de não visarem lucro, devem estar atentas às questões financeiras, pois alcançar novos serviços, valorizar profissionais e usar indicadores assertivos pode confirmar um presente e um futuro de exemplos, de bem-estar para as comunidades e de uma boa administração.

Diretor-geral do Hospital

Restinga e Extremo-Sul