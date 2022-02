Morar com a família, um universo de afeto

Entende um sonho de criança? Estou realizando. A alegria indisfarçável diz muito sobre a minha nova fase profissional. Sempre penso que uma família precisa acordar em uma casa

Moradas acolhedoras podem ter quintal ou uma boa sacada, mesmo que no centro da cidade. Acredito em casa com gente. Atualmente vivendo na pele as necessidades que norteiam minha paixão em ser mãe de duas meninas e esposa, transcrevo com ainda mais habilidade a proposta em trabalhar com lares para serem vividos no sentido de utilizar todos os espaços. A experiência da convivência e a troca, despertaram essa urgência necessária e criativa para meu fazer profissional. Claro, vou traduzindo sofisticação e arte para cada contexto, por amar profundamente este universo. As cores possuem uma fisionomia singular que nos leva por caminhos de contemplação e serenidade.

Com uma década de atuação, cresci e confio plenamente no resultado da obra em execução por pensar em quem a habita: suas profissões, sonhos e amores. Gosto de valorizar as peças que contam histórias dos donos da casa. A perenidade e a memória afetiva dão o tom para cada ambiente com suas personalidades bem definidas. É uma oportunidade de aprender mais sobre a conexão entre cliente e arquiteto, e nossas vidas também, de alguma forma, se transformam e cria-se uma amizade.

Estamos com a rotina do dia a dia cada vez mais movimentada, nosso lar é uma espécie de refúgio para se ter uma boa conversa, relaxar, brincar e receber carinho das crianças. Como momentos assim estão cada vez mais raros, idealizo sempre o conforto e a integração dos ambientes, permitindo com que todas as atividades familiares possam ocorrer concomitantemente, sempre conectando elementos que remetem à natureza.

Arquiteta e urbanista