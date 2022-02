Empresas, universidades e vendas: qual a relação?

A expansão do e-commerce no Brasil teve números expressivos em 2021, com a criação de 789 novas lojas online, segundo pesquisa do PayPal. Para manter a competitividade em um setor tão aquecido, um item é fundamental: a capacitação das equipes de venda. Pois sim: mesmo sendo online, quem vende e atende são pessoas.

Nesta linha, um estudo recente do Gartner diz que uma mudança na estratégia de capacitação de vendas, utilizando canais virtuais, é tendência para os próximos anos. Uma opção interessante são as universidades corporativas, plataformas pelas quais as empresas podem fornecer cursos e outros conteúdos a seus colaboradores, em um ambiente online e personalizado, sem passar por sessões demoradas de treinamento ou horas e horas de vídeo.

Muito úteis na capacitação, aumento de produtividade e retenção de funcionários, as chamadas universidades corporativas também agregam valor à cultura das organizações. A instituição educacional dentro da corporação oferece atividades de aprendizagem e desenvolvimento sob medida para os colaboradores, de acordo com os interesses e necessidades da marca. Este é, talvez, o ponto mais estratégico deste negócio.

Além disso, é possível atrelar a universidade corporativa a universidades de renome, aumentando o respaldo, bem como conceder certificações aos colaboradores.

Voltando ao início, equipes de vendas bem-sucedidas são equipes de vendas bem treinadas, e nisso as universidades corporativas têm papel fundamental - seja no ambiente físico, seja no e-commerce. Trata-se de treinar, comunicar, atender e vender um produto com excelência, garantindo que o cliente tenha a melhor experiência possível na jornada de compra do início ao fim.

