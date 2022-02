Petrópolis, um ato da tragédia brasileira

Petrópolis é uma tragédia. A tragédia anunciada num país que se define pela desarmonia social e ambiental. A imensa terra Brasilis, digna de um continente com enorme população, há de ter especial cuidado com a ecologia, sob pena de acontecerem desastres humanos, econômicos e ambientais de dimensões ciclópicas. Neste contexto ameaçador, a penosa cena da Petrópolis arrasada é demonstração clara das probabilidades. Não é necessário ser doutor em Geografia para saber que a região Sudeste do Brasil, principalmente o litoral, situa-se em zona de transição atmosférica, onde massas de ar quente e úmido vindo de zonas tropicais se encontram com ar frio vindo do Sul e do Oceano.

A consequência é a formação de tempestades tremendas. E haja chuva, muita chuva. Os povos aborígenes da região já relatavam o fenômeno há 5 séculos. O demônio Anhangá que os atormentava. No Brasil moderno a situação ficou muito mais complexa, a população cresceu exponencialmente e a monocultura agrícola somada à alta tecnologia de produção causaram um êxodo populacional da zona rural para os centros urbanos, digno duma passagem bíblica. O Brasil nos anos 1950 - contava com 60 milhões de almas-, distribuídas em 60% na zona rural e 40% nas zonas urbanas, atualmente são 210 milhões de habitantes, dos quais, 91% vivem no mundo urbano. Nesta transferência de população, as cidades incham com pessoas chegadas aos borbotões. Gente que encontra um cenário de redução da produção industrial e diminuição das necessidades de trabalhadores no comércio e serviços. Sem boas possibilidades de trabalho e desprovidas de lugar para morar, tamanha multidão busca ocupar encostas de morros e margens de cursos d'água, pois que são terrenos não ocupados pela cidade formal, entre outras razões, por serem "Áreas de Risco"! Sujeitas às enchentes e deslizamentos de terras.

Essas ocupações, geralmente, acabam por constituir bairros irregulares, marcos iniciais da desgraça que provavelmente virá. Tal tipo de utilização do solo diminui a condição absortiva do mesmo e reduz a capacidade da vegetação frear o escoamento das águas pluviais, tanto em encostas como nas margens dos cursos d'água. As águas das chuvas, em maior volume e mais velozes, trazem a violência das forças naturais ao cotidiano das cidades.

Resulta daí as centenas de vítimas humanas e animais, com toda a dor advinda. Materialmente, destrói patrimônio e exaure finanças públicas.

Tragédias deveriam ensinar, contudo, no Brasil, refletir sobre acontecimentos é algo incomum. Em breve, a tragédia de Petrópolis será mais uma história esquecida nos meios de comunicação e, outras, tais quais, sucederão. Afinal, temos futebol e Carnaval.

Engenheiro e ecólogo