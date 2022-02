Como dizia o Chico

A inflação vem arrebentando com as compras no supermercado. Em janeiro agora tivemos a maior desde o ano de 2016, que foi de 10,38% acumulada em 12 meses. Tudo sobe: arroz, feijão, carne, frango, óleo, pão, verduras, frutas. É menos comida no prato. Se não bastasse há aumento da energia, do gás de cozinha, dos combustíveis, do transporte.

O conhecido "prato feito" tem preço salgado; não baixa de R$ 20,00. Muitos até com menos variedades, como batata ou tomate. O "PF" está se tornando de difícil acesso para o trabalhador.

A perda de poder de compra do salário-mínimo é outro grave problema. O reajuste desse ano (mais uma vez) não teve aumento real e nem a reposição da inflação.

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) aponta que o salário-mínimo ideal deveria ser de R$ 5.997,14. Esse valor é muitíssimo superior ao valor atual do salário-mínimo: R$ 1.212,00. Aliás, uma cesta básica de alimentos já custa mais da metade desse valor.

Chico Anysio tinha um bordão que até hoje a gente não esquece. Ele juntava bem pertinho o dedo polegar e o indicador, sem que se tocassem, e dizia: "Enquanto isso, o salário-mínimo, ó".

Inaceitável que o atual governo tenha acabado com a Política Nacional de Valorização do Salário-Mínimo (Inflação PIB), prejudicando, direta e indiretamente, 100 milhões de brasileiros. O salário-mínimo é um poderoso instrumento de distribuição de renda, mesmo se considerarmos o trabalho informal. Funciona como referencial para valores pagos ao trabalhador.

O aumento da renda faz aumentar o consumo e a produção, criando um círculo virtuoso. Foi nos governos Lula e Dilma que o salário-mínimo obteve os mais altos ganhos.

Saímos de uma variação, de décadas, entre US$ 50 e US$ 80 e ultrapassamos a marca de US$ 100, alcançando cerca de US$ 350. Fato inédito.

Valorizar o salário-mínimo é gerar emprego, é propiciar uma melhora na situação dos comércios locais - mercados, padarias, bodegas, feiras, lojas.

Temos pela frente um enorme desafio: sair desse caos de inflação, de desemprego e de pobreza; enfrentar o descaso do governo para com as gerações presentes e futuras.

Senador (PT)