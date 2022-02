RS precisa ações para enfrentar o câncer

O câncer é a doença que mais causa óbitos em 33% das cidades do RS. Entre os estados brasileiros, o RS apresenta o maior número de cidades onde o câncer é a principal causa de morte. 80% do câncer de intestino é diagnosticado nas emergências de Porto Alegre, ou seja, quando já está em estado avançado e interrompe o curso intestinal.

Dia 4 de fevereiro foi o dia mundial do câncer. Nesse assunto, duas coisas são importantes: o diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento imediatamente após o diagnóstico. O câncer incide em todas as faixas etárias e existe uma enorme gama de tipos de câncer. Aprendemos através da atividade da Comissão Especial do Câncer Infantil - CECIA - que o sucesso do tratamento, especialmente no câncer infantil e adolescente, está associado ao diagnóstico precoce. Um dos encaminhamentos do relatório da CECIA era a sugestão de que se adotasse no RS a consulta de parecer, prática que identificamos no IMIP, em Pernambuco, onde as crianças e adolescentes com suspeita de câncer podem ser rapidamente encaminhadas em um ambulatório de portas abertas, o que agiliza o diagnóstico precoce.

O mais grave é que durante a pandemia houve um represamento nos diagnósticos de câncer e hoje temos um verdadeiro tsunami de pacientes que precisam de atendimento especializado e que engrossam as filas, sendo necessário fazermos mutirões de atendimentos. Para enfrentar esse represamento propusemos, como encaminhamento da CPI dos Medicamentos, o Projeto de Lei 244/2021 através do qual a Secretaria Estadual da Saúde ficaria autorizada a criar mutirões médicos para consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade.

Para avançar no acesso ao tratamento de câncer no RS propusemos na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei Complementar 182/2020, que propõe a criação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer no Estado do Rio Grande do Sul, vinculado à Secretaria Estadual da Saúde. Os recursos desse fundo seriam destinados à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado do câncer.

Também propusemos Projeto de Lei 46/2021, que autoriza a exploração, no Rio Grande do Sul, do serviço público de loterias, sob a denominação de Loteria da Saúde do Rio Grande do Sul - LOSARS, que destina recursos ao governo do Estado, para aplicação prioritária em ações de saúde. O câncer tem tratamento e cura em muitas situações. Faça regularmente o diagnóstico preventivo.

Deputado estadual (DEM) e médico