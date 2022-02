A Polícia que nós queremos

“Ao pensarmos em políticas públicas de segurança se faz necessário antes de qualquer outra medida pensar em melhorar a polícia que temos hoje”. Um tema que certamente divide opiniões e acirra os ânimos é a respeito da polícia. Qual nós queremos? Ou melhor, o que desejamos que o policial faça e como desejamos que ele se comporte?

Os mais radicais pregam a continuidade de uma polícia inclinada para o confronto, ou seja: uma polícia mais letal e com amplos poderes para a utilização de força letal, que, diga-se de passagem, é o modelo utilizado nas grandes cidades do Brasil há décadas, e que nos fez chegar aos alarmantes números de criminalidade que vivemos hoje em dia, não por culpa dos policiais que cumprem o seu dever, mas por total despreparo dos governantes que não elaboram políticas públicas de segurança eficazes e com embasamento cientifico para o combate da violência e criminalidade.

Quando se fala em segurança pública, temos a polícia como a principal ferramenta utilizada pelos estados em detrimento de outras ferramentas que poderiam ser implementadas, e por ser tão mal utilizada, essa ferramenta polícia se desgasta e causa prejuízos a sociedade e ao policial que tenta cumprir o seu papel.

Ao pensarmos em políticas públicas de segurança, se faz necessário, antes de qualquer outra medida, pensar em melhorar a polícia que temos hoje e isso se faz primeiramente com melhores condições de trabalho para o policial, com acomodações e alojamentos dignos, investimento em treinamento especializado, incentivo para o estudo continuado, aquisição de equipamentos e tecnologias modernas, salários dignos e compatíveis com o exercício da atividade policial, plano habitacional que permita ao policial não residir próximo a áreas de risco e logicamente uma legislação adequada.

Sem essas medidas e sem a elaboração de uma política pública que pode resultar na elaboração de um planejamento da segurança que seria nada mais, nada menos do que implementar medidas efetivas de combate a violência e criminalidade, continuaremos enxugando gelo, em detrimento da morte de centenas de policiais por ano em todo o Brasil.

Essa política pública de gestão da segurança deve passar também por amplas e maciças campanhas de conscientização da importância do trabalho policial, aproximando a polícia da sociedade, fazendo com que a população admire este profissional (assim como ocorre em outros países) que coloca a sua vida em risco para garantir a segurança do cidadão, cidadão este que sequer ele conhece, pois no Brasil sequer temos a dignidade de dar um simples bom dia ao policial, e agimos como se aquele homem fosse invisível ou pior, um mal necessário.

Portanto, para que tenhamos a polícia que nós queremos, precisamos também ter a sociedade que nós queremos. Assim, nos livraremos da hipocrisia social de mandarmos o policial para o combate com “licença para matar”, pois os policiais são apenas um reflexo da sociedade que ora os idolatra, ora os crucifica.

Especialista em Segurança Pública, presidente da Comissão de Segurança Pública da Associação Nacional de Imprensa