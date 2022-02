Multinacionais e PMEs na retomada

Pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostra que, no auge da pandemia no Brasil, 59% desses negócios foram interrompidos e 3%, fecharam. Soluções que ajudem PMEs a renascer ou a crescer após o difícil período de pandemia são essenciais. Uma delas é a parceria com grandes empresas, que podem formar em torno de si um microcosmo de empreendedores, em uma simbiose não apenas positiva para os dois lados, como também para a economia. É bom termos em mente o quão importante são as micros e pequenas empresas para o Brasil: 99% dos 6,4 milhões de estabelecimentos do Brasil encaixam-se nessa categoria. As PMEs também respondem por 30% do produto interno bruto (PIB) nacional e são responsáveis por metade dos empregos formais, segundo informações do Sebrae, da Fundação Getulio Vargas (FGV) e do Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Esses setores foram responsáveis por criar 587 mil novos postos de trabalho com carteira assinada no Brasil entre janeiro e março de 2021. Esse número representa 70% do total de empregos gerados no período, conforme pesquisa do Sebrae.

Se a pandemia ressaltou as dificuldades de empreender, também mostrou bons exemplos. A startup que teve uma sacada na área de tecnologia. O casal de empresários criou uma loja de delivery de doces. Empreendedores que migraram do presencial para o online. Esse papel de auxílio aos pequenos empreendedores foi absorvido por diversas multinacionais. O Google, por exemplo, lançou um projeto de mentoria sobre vendas online para PMEs, a PayPal criou um serviço de crédito para microempreendedores e o Facebook promoveu a capacitação para consultores do Sebrae. Outro exemplo é a DuPont, que atraiu empreendedores em torno da fibra Tyvek, material 100% sustentável. A multinacional tem, com uma de suas parceiras, mais de cem clientes ativos, PMEs pelo Brasil afora que compram R$ 20 milhões por ano da fibra - transformando-a em carteiras, mapas, luminárias, jaquetas, livros e mais uma infinidade de produtos, comercializados no varejo físico e na internet. Do ponto de vista dos gigantes, a parceria também é positiva - e não só em relação ao faturamento. Ao atrair as PMEs, as grandes empresas aproximam-se de ambientes de inovação, têm contato com outras tecnologias e podem detectar novas habilidades e lideranças.

Como bem ensinou o famoso escritor grego Esopo, "ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar".

Gerente de contas de DuPont Tyvek para América Latina