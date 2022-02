Novas compras, novas famílias no novo normal

A enorme onda que arrebatou muita gente na pandemia trouxe também novas práticas, consolidou novos parâmetros de conforto, avançou as formas de fazermos negócios e a trabalhar a distância, comprar a tendência, fazer reuniões à distância, estas práticas avançaram muito em pouco tempo e se incorporaram definitivamente a maneira como vivemos.

As formas novas de comprar produtos e serviços e o conforto das entregas na porta de casa dos consumidores se tornaram conveniências das quais as pessoas não querem abrir mão. Esta tendência está bem consolidada. O que não avaliamos de forma adequada foram as mudanças no processo de decisão do consumo, na medida em que estas decisões saem do balcão da loja, das gôndolas de supermercado e migram para a mão das pessoas em seus smartphones.

A divisão de tarefas entre membros das famílias e os novos formatos das famílias, os novos papéis dos membros da família, as maneiras como os pequenos grupos sociais compartilham tarefas entre seus membros, todos estes fatores impactam no processo decisório sobre as compras, não se trate de uma simples "mudança de plataforma", o que acontecia dentro da loja não é a mesma coisa que acontece a partir de um aplicativo rodado em um celular. O ambiente em que a compra acontece, a forma como é discutida esta compra, estamos começando a entender estas diferenças.

Se a decisão de qual marca de margarina, qual marca de sabonete ou de bolacha salgada, entre outros produtos, estava prioritariamente na mão das mulheres em outras décadas, quando essa decisão migra para o aplicativo esse processo passa a ser rediscutido, não só pela migração para uma plataforma digital, mas também porque as famílias se aproximaram, maridos, esposas, filhos e filhas passaram a conviver mais tempo juntos e a rediscutir de novas maneiras as decisões de compra.

O que observo no negócio de entregar alimentos na porta das pessoas, é que os homens são compradores mais fiéis, mais focados na eficiência, na satisfação pessoal, na boa prestação de serviços e menos direcionados na competição de marcas e no menor preço a qualquer custo. Esta diferença de perfil também impacta na forma como direcionamos a publicidade, o branding e o marketing. O novo normal tem vieses com os quais ainda estamos aprendendo a lidar.

Empresária