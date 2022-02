Educação pública inovadora e de qualidade

Ainda vivemos um cenário marcado pela pandemia. Frente aos inúmeros desafios que o Brasil já enfrentava, antes deste cenário, destaco quatro que mais foram impactados pela suspensão das aulas presenciais: 1) graves lacunas de aprendizagem; 2) ampliação das desigualdades sociais; 3) aumento do abandono e evasão escolar; e 4) impactos na alimentação.

Apesar de ser possível apresentar melhorias educacionais significativas, num curto espaço de tempo, uma profunda transformação da educação é um investimento de longo prazo, com estratégias que geram impactos cumulativos e não imediatos. Iniciamos o ano letivo com ambiciosa visão de tornar a educação pública municipal equitativa, inovadora e de qualidade. Para corrigir até 2024 as lacunas encontradas, foram traçadas algumas estratégias, das quais destaco quatro, que serão implementadas no decorrer deste ano letivo.

As tecnologias estão cada vez mais imersas no processo pedagógico, é crucial garantir a conectividade em 100% dos espaços físicos da escola. A instalação dos novos rádios está sendo finalizada, garantindo acesso de qualidade à internet nas 98 escolas da Rede. Outra estratégia a ser implementada será o Programa de Correção de Fluxo Escolar, em 30 escolas e 77 turmas, objetivando diminuir o número de estudantes em distorção idade/ano, a partir da recuperação e da promoção das aprendizagens.

Dados do Censo Escolar de 2020 apontam que 20,6% dos estudantes dos anos iniciais e 48,2% dos anos finais estão em distorção idade/ano. O Programa prevê um atendimento diferenciado na forma de aceleração da aprendizagem para que, assim, esses estudantes tenham a oportunidade de desenvolver as aprendizagens básicas e possam frequentar as turmas regulares. A terceira estratégia é focada na alfabetização, como um aspecto central no início da trajetória escolar, pois sem ela o progresso de escolarização do estudante fica comprometido. Com a pandemia, muitos estudantes tiveram seu processo interrompido, o que exigirá ainda mais esforço e foco para alfabetizar os alunos.

Por fim, a última estratégia é o Programa Mais Tempo na Escola, como um investimento no salto de qualidade, pois o número de horas de aula é fator primordial para a melhoria do aprendizado. É com muita alegria que iniciamos o ano letivo com a implementação de cinco escolas de Ensino Fundamental em tempo integral e uma proposta pedagógica construída a fim de estimular o estudante a permanecer na escola e construir seu projeto de vida.

Secretária municipal de Educação